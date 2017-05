På en parkbenk på Olaf Ryes plass i Oslo sitter Josefine Marie Berg og Asri Nuh Iji. Begge fyller 18 i år - og har tenkt til å stemme ved valget til høsten.

– Jeg var ikke gammel nok sist gang, men skal stemme til høsten. Hvorfor? For å bli hørt, sier Berg.

Også kameraten er sikker i sin sak, selvsagt skal han stemme. Slik passer de svært godt inn i statistikken. Blant de yngste, altså 18-åringene, er valgdeltakelsen ved stortingsvalg nesten som blant folk flest.

Men det skjer noe når unge flytter hjemmefra. Deltakelsen faller markant. Det er først et knapt tiår senere - når de kanskje er ferdigutdannet, med sin første jobb, barn og egen bolig - at deltakelsen er på vei opp igjen der den var.

Fenomenet er godt kjent fra valgforskningen, forklarer forsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Det kan skyldes flere ting, men særlig at 18-årene fortsatt går på videregående skole. De lærer om politikk, og de deltar i skolevalg uken før det egentlige valget. I tillegg bor de i hovedsak fortsatt hjemme med foreldrene. Det kan utsette dem for et visst sosialt press om å stemme. Når de fortsatt bor i hjemkommunen, er det også mer naturlig å delta i lokalvalg enn om man nettopp har flyttet til et nytt sted, sier Bergh.

Samme tendens finner man i andre land vesteuropeiske land hvor det finnes tall på dette, blant annet Sverige, Danmark og Østerrike.

Christian Sørgjerd

I solskinnet i gresset på Olaf Ryes plass sitter Eirin Spjelkavik (20) og leser. Hun nikker gjenkjennende til valgforskerens ressonement.

– Da jeg stemte for to år siden, var jeg akkurat gammel nok. Jeg dro sammen med pappa, som maste litt.

Selv uten drahjelp fra far, har hun tenkt å stemme også ved høstens valg.

Ikke unge på «sikre plasser»

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) offentliggjorde onsdag rapporten «På vei mot et demokratisk utenforskap?». Der har de sammenstilt eksisterende forskning om ungdom, valg og politisk deltakelse.

Fakta: Ti forslag for å øke valgdeltakelsen LNU har lagt frem ti ulike forslag som de i sum mener kan øke valgdeltakelsen blant unge. De foreslår blant annet: Full stemmerett for 16-åringer.

Mulig å stemme på valgdagen i alle kommuner, ikke bare der man er folkeregistrert.

Gi personstemmer, altså muligheten til å påvirke kandidatrekkefølgen, mer å si ved stortingsvalg.

Egne valglokaler der mange unge er, som på høyskoler og universiteter.

Sende ut SMS til alle unge om å huske å stemme.

Gjøre skolevalg obligatoriask på alle skoler.

LNU er en paraplyorganisasjon for de fleste norske ungdomsorganisasjoner. Påtråppende styreleder Rode Margrete Hegstad påpeker at selv om ungdom er politisk aktive på mange ulike måter - og i større grad enn før, ifølge forskningen - så er unge under 30 år underrepresentert der det gjelder mest: Som folkevalgte.

– Hovedtyngden er menn i 40- og 50-årene. Dermed går man glipp av viktige impulser, og unge får mindre innflytelse. Det samme vil bli tilfellet neste periode, viser båre beregninger. Partiene nominerer unge, men ikke på «sikre plasser», sier hun.

Hegstad ser det i sammenheng med at valgdeltakelsen er lav blant unge. Fordi de i mindre grad enn andre faktisk stemmer, og fordi det er umulig å påvirke rekkefølgen over hvem som blir valgt inn, trenger ikke partiene å ta så mye hensyn til det.

– Dette kom veldig tydelig frem i forsøkene med 16 års stemmerettsalder ved kommunevalg flere steder. Unge velgere stemmer inn unge representanter, sier hun.

Kontroversielt forslag

Rode M. Hegstads og LNUs løsning er enkel, men kontroversiell: De vil gi velgerne mulighet til å endre rekkefølgen representantene blir valgt inn på Stortinget i. Slik mulighet finnes i dag ved kommunevalg, men ikke ved stortingsvalg. Der avgjør i praksis partienes nominasjonsmøter. Det er bred enighet blant stortingspartiene om å beholde det slik.

– Men når vi vet at unge i stor grad stemmer likt med resten av befolkningen, gjør det egentlig noe?

– Mest av alt avkrefter jo tallene bare myten om at unge stemmer vil gi ekstreme valgresultater. Det er ikke farlig å slippe til unge. Det er et problem for legitimiteten til demokratiet at en stor del av befolkningen ikke deltar.

Hun frykter en situasjon hvor mange unge ende som permanente hjemmesittere i fremtiden.

Jarand Ullestad, LNU

Slik vil de løse det

LNU har foreslått en ti punktsliste over tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge, blant annet for å forhindre en slik situasjon. Ved å øke valgdeltakelsen hos unge de aller første årene, håper de at de legger til seg en vane som varer livet ut.

Noen av forslagene er omstridte politiske spørsmål, som å gi 16- og 17-åringer stemmrett ved alle valg og å åpne opp for større velgerpåvirkning.

Men andre tiltak er rene økonomiske spørsmål. Blant annet vil LNU ha valglokaler også på steder der mange unge ferdes, som på utdanningsinstitusjoner. I dag er det bare på Blindern det er mulig å forhåndsstemme. Ingen andre læresteder i Oslo - og ingen videregående skoler - har mulighet til det.

LNU ønsker også at alle unge skal få en SMS på valgdagen med påminnelse om å stemme. Forklaringen er enkel:

– I et prøveforsøk ved valget for to år siden fikk et tilfeldig utvalg unge under 30 år en slik SMS. Det økte valgdeltagelsen med 5 prosentpoeng i gruppen, forteller Hegstad.

– Det er stor effekt med minimal innsats.

