Navarsete: Jens likte nok dårlig at han ikke vant frem med sitt primærsyn

«Liv Signe hadde temperament. Når hun ikke fikk det som hun ville, kunne hun skjelle og smelle, eller hun sendte sinte SMS-er. Hun kunne engasjere seg voldsomt i enkeltsaker.

Slik karakteriserer Jens Stoltenberg Senterpartiets Liv Signe Navarsete i den nye boken Min historie.

Navarsete var samferdselsminister og kommunal- og regionalminister i den rødgrønne regjeringen som satt fra 2005 til 2013, og hun var partileder for Senterpartiet fra 2008 til 2014.

– Jeg var sur

Stoltenberg skriver også om at han mener Senterpartiet vinglet i spørsmålet om blasfemiparagrafen i 2009.

– Jeg var sur, skriver Stoltenberg. – Hadde de sagt det med én gang, så hadde vi sluppet alt bråket. Jeg var sur. Sur fordi Senterpartiet godt kunne ha snudd før, og fordi vi hadde klønet det til.

– Det er viden kjent at jeg kan være temperamentsfull

Navarsete har følgende kommentar til Stoltenbergs utspill i biografien.

– Jens slår inn åpne dører med sine karakteristikker. Det er viden kjent at jeg kan være temperamentsfull. Det bør også være kjent at jeg står hardt på for distriktene og andre viktige Sp-saker, skriver Navarsete i en melding til Aftenposten.

Stoltenberg åpner opp om den bitre konflikten mellom ham og Jagland

– Jeg kunne nok hatt et mye behageligere politisk liv om jeg hadde kjempet mindre intenst for å gjennomføre Senterpartiets program. Men jeg er i politikken for å få resultater og for å gjennomføre senterpartipolitikk.

– Jeg er stolt av resultatene

Jeg er stolt av resultatene vi oppnådde i den rødgrønne regjeringen og kan si mye positivt om Jens Stoltenberg, skriver Navarsete videre

– Å kjempe for lokalsykehusene og veisamband er i kjernen av distriktspolitikken og Senterpartiets politikk. At noen av sakene tilfeldigvis var i eget fylke gjør ikke sakene mindre viktige. Vi kjempet like beinhardt for andre veier og lokalsykehus, som for eksempel Rjukan.

Og vi hadde like tøffe kamper om nasjonale saker som prosenttoll på ost og kjøtt. Jens likte nok dårlig at han ikke vant frem med sitt primærsyn i disse sakene, skriver Navarsete.

