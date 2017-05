Noen som passer for deg?

Hvilket av partiene på Stortinget tror du at du er mest enig med? Her kan du teste ut ett eller flere du tror passer for deg.

Nå har alle partiene på Stortinget avholdt sine landsmøter, der de alle har vedtatt nye partiprogrammer for neste stortingsperiode. Aftenposten har finlest programmene til partiene på Stortinget og sett på forskjellene mellom dem.