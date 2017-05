Nord-Norge deles i to regioner

Det var High North News som først fikk bekreftet dette.

Troms og Finnmark slås sammen til én region eller fylke, mens Nordland består slik vi kjenner det i dag.

– Det er enighet om at Nord Norge skal bestå av 2 regioner. Finnmark og Troms som en region og Nordland som en region, sier Helge Andre Njåstad (FrP), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen

– Med denne avtalen får vi 2 regioner i Nord-Norge med ca 240 000 innbyggere hver,

Blir 10 fylker

I avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om kommune- og regionreform, som ble presentert i Stortingets vandrehall 22. februar i år, ble det lagt frem at Norge skulle reduseres fra 19 fylker til om lag 10–11.

Da gjensto avgjørelsen om hva som skulle skje med de tre nordligste fylkene, der alternativene var at de tre fylkene gikk sammen til ett fylke, alternativt to.

Nå blir det altså to, slik at antall regioner - eller fylker - som Kommunaldepartementet har bestemt skal være benevnelsen også være i fremtiden, blir 10.

Det formelle vedtak i denne regionreformen skjer 8. juni på Stortinget.

– God balanse

– Avtalen om inndeling av Nord-Norge vil gi en god balanse mellom fylkene i Nord-Norge og også på landsbasis, samt støtte opp under samfunnsutviklingsarbeidet i landsdelen, sier Ingjerd Schou (H).

Hun sier at enigheten somn å er inngått mellom de firee partiene er kommet gjennom initiativ fra stortingsrepresentantene fra de tre nordligste fylkene. Disse skal, sammen med fraksjonslederne i kommunal- og forvaltningskomiteen i de firee partiene, ha blitt enige om denne løsningen

KrF med på tvang

KrF ville ikke være med på å tvinge kommuner til å slå seg sammen, men er altså med på å tvinge fylker sammen, mot fylktestingenes vilje.

– Fylkene Troms og Finnmark utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde og har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland. Troms og Finnmark har et interessefellesskap som bør avspeiles i én fylkeskommune som kan støtte opp under utviklingen for innbyggere og virksomheter, sier Geir Toskedal (KrF)

– Jeg forventer at Regjeringen bidrar til en god regional balanse i fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. De særskilte utfordringene knyttet til Finnmark og Vadsø må vektlegges, sier saksordfører for regionreformen Andre N. Skjelstad (Venstre).