Norge har aldri før hatt en kvinnelig utenriksminister. Hun kan bli den første.

Anniken Huitfeldt har en tung CV.

Hun har sittet i Aps sentralstyre i femten år, og har hatt tre ulike statsrådsposter.

De siste fire årene har hun ledet Stortingets utenriks- og forsvarskomité – og hun leder Aps kvinnenettverk.

Etter det Aftenposten erfarer, er Ap-leder – og tidligere utenriksminister -Jonas Gahr Støre imponert over hennes arbeid med utenriks- og forsvarspolitikken på Stortinget.

Det er en av flere årsaker til at flere gir uttrykk for at de tror hun kan bli utenriksminister – en post ingen kvinner tidligere har hatt.

– Det bestemmer Jonas

Selv vil ikke Huitfeldt kommentere spekulasjonene om at hun kan bli Norges første kvinnelige utenriksminister.

– Det bestemmer Jonas, er alt hun vil si om det.

Hvorvidt hun vil ende opp i en slik posisjon – og bli historisk – avhenger ikke bare av om Ap vinner valget, men av hele kabalen som skal legges.

Flere i Ap sier også at tidligere utenriksminister Espen Barth Eide kan komme til å få vervet en gang til.

Geografi, kjønn og partier

Som alltid er det en rekke viktige faktorer som avgjør en endelig statsrådskabal. Ennå vet ingen hvilke partier som eventuelt kommer til å danne regjering sammen med Ap, og heller ikke hvor stor oppslutning Ap får i forhold til f.eks. Sp.

Hvorvidt Ap skal lede en mindretallsregjering eller en flertallsregjering vil også påvirke hvilken statsrådskandidat som i stedet får vervet som parlamentarisk leder – og den viktige jobben med å lose forhandlinger med andre partier gjennom i Stortinget.

Listen over aktuelle statsrådsnavn kunne vært lengre enn den som her gjengis.

Noen trekker frem tidligere statssekretær Astrid Aas-Hansen og Ingvild Kjerkol fra Nord-Trøndelag, andre påpeker at en regjering må ha en statsråd fra Nord-Norge. Her er det flere kandidater.