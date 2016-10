Arbeiderpartiet går frem 2,1 prosentpoeng og ender på 35,8 prosent i en fersk meningsmåling Respons Analyse har utført for Aftenposten og Bergens Tidende.

Forrige uke la Regjeringen frem sitt aller siste statsbudsjett før stortingsvalget neste år.

Aftenpostens måling er tatt opp mandag til onsdag denne uken (10.-12. oktober), altså etter at statsbudsjettet ble presentert.

– Vi har flere målinger som er veldig positive for oss akkurat nå. Jeg tenker at det reflekterer at det er mange velgere som nå ønsker en ny politisk kurs for Norge, sier Ap-nestleder Trond Giske til Aftenposten.

Slik ser tallene ut i Aftenpostens oktobermåling:

Målinger nær 40-tallet

Den siste uken har partiet hatt tre andre svært gode målinger: 38,3 prosent i VG onsdag, 36,8 prosent hos ANB onsdag og 38,5 prosent i Klassekampen og Nationen mandag.

– Det er ikke uvanlig at man får litt bevegelse fra regjeringspartiene over til de andre partiene etter at statsbudsjettet er lagt frem. En regjering får ofte litt pepper etter presentasjonen av budsjettet, og det blir mye fokus på sakene folk taper på, påpeker Idar Eidset i Respons Analyse.

I september hadde Ap i gjennomsnitt en oppslutning på 34,7 prosent, ifølge valgforsker Bernt Aardals beregning av gjennomsnittet av meningsmålinger.

... Men flertallet likevel på borgerlig side

Begge regjeringspartiene – Høyre og Frp – må notere seg en svak tilbakegang denne måneden i Aftenpostens måling.

Men om man ser på mandatfordelingen, er det likevel partiene på borgerlig side som trekker det lengste strået.

Regjeringspartiene får sammen med støttepartiene KrF og Venstre 86 mandater, mens de øvrige partiene må ta til takke med 83:

Kamp mot sperregrensen for flere partier

I Aftenpostens septembermåling hadde den borgerlige blokken et mer solid overtak med 92 mandater mot 77 til de rødgrønne.

– Det blir jevnere mellom blokkene. Høyre, Frp og KrF går alle litt tilbake. Det eneste partiet som holder stand av partiene som utgjør flertallet i dag, er Venstre, kommenterer Eidset.

En viktig årsak til at partiene på rødgrønn side likevel ikke greier å kapre flertallet, er at SV får en oppslutning på bare 3,7 prosent og for andre måned på rad havner under sperregrensen.

– KrF, Venstre og SV kan alle risikere å havne under sperregrensen. Dette blir veldig spennende å følge med på frem mot valget, og vil kunne gjøre store utslag for hvor flertallet ender, sier Eidset.

Fakta: Om meningsmålingen Tatt opp av Respons analyse på oppdrag for Aftenposten og Bergens Tidende. 1001 personer er spurt via telefonintervju. Målingen er tatt opp i perioden 10. – 12. oktober. Feilmarginene er på +/- 2–3 prosent for hovedfrekvensene, større for undergruppene.

Senterpartiet gjør en god måling. Partiet går frem 1,3 prosentpoeng til 7 prosent.

Både Rødt og Miljøpartiet De Grønne ligger i denne målingen an til å sikre seg ett mandat, begge fra Oslo.

Det ligger an til tøffe forhandlinger om statsbudsjettet i høst: Grasrota i Frp om bensinpris: Vi rikker oss ikke en millimeter

Giske: Vår dør står åpen

Giske legger ikke skjul på at Arbeiderpartiet er åpne for å se på nye samarbeidskonstellasjoner.

– Vår dør står åpen for alle sentrumspartier som vil ta Norge i en ny retning. Jeg møter mange velgere som har stemt på KrF eller Venstre og som ikke var forberedt på at dette var en stemme på Per Sandberg, Siv Jensen og Sylvi Listhaug i regjering, sier han.