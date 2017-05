I en meningsmåling Respons analyse har utført for Aftenposten, svarer 47 prosent av de spurte at de helst vil ha Arbeiderpartiets leder som statsminister.

40 prosent vil heller beholde Erna Solberg (H).

– Det er bare i den eldste aldersgruppen, over 60 år, Solberg har mer støtte enn Støre. I alle andre aldersgrupper ligger Støre en del foran, sier Idar Eidset i Respons analyse.

Resultatet er nesten identisk med tallene fra Aftenpostens forrige statsministermåling som ble gjennomført i desember 2016:

Støre er klart mer populær enn Solberg hos kvinner.

53 prosent av kvinnene foretrekker Aps mann, mens 33 prosent av kvinnene foretrekker Høyre-kandidaten.

Blant menn har Solberg et lite overtak.

Støre er best likt på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge, mens det er helt jevnt mellom de to på Sør- og Vestlandet.

Venstre-velgerne nesten delt på midten

Hvis man ser på statsministerkandidatenes popularitet blant de ulike partienes velgere, er det ikke overraskende at Støre har et solid grep på velgerne fra Ap, SV, Sp, Rødt og Miljøpartiet de Grønne.

Solberg er klart førstevalg hos dem som stemmer Høyre eller Frp.

Hun har også et favorittstempel hos KrF og Venstres velgere, men her er bildet mer delt:

Giske: – Gledelig

– Det er gledelig at Jonas leder statsministermålingen. Stortingsvalget i 2017 blir et veldig klart regjeringsvalg, sier Trond Giske, Aps nestleder.

Han synes det er spesielt interessant å merke seg at nesten halvparten av Venstres velgere sier de foretrekker Støre som statsminister.

– Etter landsmøtene til KrF og Venstre har det kommet veldig tydelig frem at de går til valg på en borgerlig regjering og Erna Solberg som statsminister. Det blir ikke noe skifte med dem. Jeg tror spesielt Venstre er i en spagat de skal få trøbbel med å komme seg ut av, sier Giske.

Stein Bjørge

– Hvordan forklarer du at Støre er mest populær som statsminister samtidig som Aftenpostens siste meningsmåling viser borgerlig flertall? Er Støre mer populær enn Aps politikk?

– Jeg tror ikke noen er i tvil om at Jonas blir en god statsminister. Men til syvende og sist tror jeg det bygger på at man vil ha politikken hans. Jeg tror oftest statsministermålinger er et resultat av politikk, i kombinasjon med det personlige.

Høyre: To klare regjeringsalternativer

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, har håp om at Erna Solberg vil styrke seg betydelig frem mot valget i takt med økende oppslutning for regjeringspartiene.

– Det vil bli mange dueller mellom henne og Støre og mye fokus på de to, sier Helleland.

– Hvordan forklarer du at nesten halvparten av Venstres velgere foretrekker Støre?

– Jeg legger ikke så mye vekt på disse tallene. Det er få som er spurt i hvert parti, og over 50 prosent i både Venstre og KrF sier de vil ha Erna Solberg.