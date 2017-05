– Det er noen som skal vokte seg for å innkassere seieren for tidlig, sier Frp-leder Siv Jensen fornøyd.

De siste tre månedene har de rødgrønne partiene hatt ledelsen i Aftenpostens månedlige meningsmålinger.

Men i den ferske målingen fra Respons analyse for mai er bildet snudd:

Nå er det et knappest mulig blått flertall med 85 mandater til de fire partiene på borgerlig side og 84 mandater til resten.

Fremskrittspartiet er målingens store vinner med en fremgang på 2,9 prosentpoeng:

– Tror det er en god landsmøteeffekt

Frp arrangerte landsmøte i helgen. Det store flertallet av intervjuer i Aftenpostens maimåling er gjennomført denne uken, etter at Frps landsmøte var over.

– Jeg tror det er en god landsmøteeffekt i denne målingen. Vi hadde et svært vellykket landsmøte med tydelige budskap ut til velgerne, sier Jensen.

Hun tror revidert budsjett som ble lagt frem torsdag også kan være med på å gi regjeringspartiene drahjelp i månedene fremover.

– Velgerne ser en regjering som har styrt godt gjennom en vanskelig tid. Nå lysner det i norsk økonomi, og det lysner raskere enn mange trodde, sier Jensen.

Høyre: - Litt for lavt

For Høyre og Arbeiderpartiet er det små utslag i meningsmålingen.

Parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, er svært tilfreds med å se en måling med borgerlig flertall, men ikke helt fornøyd med Høyres oppsluting.

– 23,9 prosent er litt for lavt. Vi ønsker helst å komme opp mot eller over valgresultatet fra forrige gang. Men det er et godt utgangspunkt før vi går i gang med den ordentlige valgkampen, sier han.

En viktig årsak til at det blir borgerlig flertall, er at SV havner under sperregrensen og mister sine utjevningsmandater.

Tre partier sliter med sperregrensen

– Denne målingen viser hvor vanskelig det er å beregne hva slags flertall du får på Stortinget til høsten, sier Idar Eidset i Respons analyse som har utført målingen.

Han peker på at hele tre partier står i fare for å havne under sperregrensen: SV, Venstre og KrF.

Oppslutningen til disse tre partiene blir helt avgjørende for hvem som til syvende og sist ender med å ha flertall.

Mandatfordelingen i gjennomsnittet av alle nasjonale meningsmålinger viser at de rødgrønne partiene har ligget i tet siden oktober 2016:

Sp kan ha nådd taket

Venstre har ligget under sperregrensen i målingene fra Respons de siste fire månedene.

I mai er også SV så vidt under den fryktede 4-prosentgrensen, mens KrF lander på 4,4 prosent.

– KrF har ligger noe bedre an, men resultatet fra mai viser at de også er sårbare, påpeker Eidset.

Fakta: Om meningsmålingen Utført av Respons analyse på oppdrag fra Aftenposten. 1000 telefonintervjuer er gjennomført i perioden 5.- 10. mai. 78 prosent har avgitt svar om partipreferanse. Resultatene er vektet i forhold til kjønns- og alderssammensetningen i befolkningen. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.

Senterpartiet gjør en svært sterk måling med 11,4 prosent, men går ikke videre frem.

– Sp konsoliderer sine sterke tall fra april, men det kan være de har nådd taket, mener Eidset.

Giske: – Dette kommer til å bli jevnt

– Vi har alltid sagt at dette kommer til å bli jevnt. Denne målingen viser at det er dødt løp. Det blir et spørsmål om mobilisering frem til september, sier Ap-nestleder Trond Giske til Aftenposten.

Han mener Fremskrittspartiets landsmøte forrige helg tydeliggjorde for velgerne hvor skillelinjene i norsk politikk går.

– I det nye programmet foreslår de skattekutt på 50 milliarder kroner. Dette blir et veldig tydelig retningsvalg, mener Giske.