Ny norsk prisrekord på bensin

Veiledende priser hos Circle K (tidligere Statoil) fra 2. januar er 16,29 kroner pr. liter for bensin, mens dieselprisen settes opp til 15,25 kroner, det høyeste nivået noensinne, ifølge E24.

Prisene er påvirket av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skriver i en e-post til nettavisen at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken.

– Fremskrittspartiet har alltid vært og skal fortsatt være bilistenes parti. Mens flertallet av de andre partiene vil øke avgiftene for bilistene, har vi stått knallhardt på regjeringens såkalte bilpakke. Den innebærer at drivstoffavgiftene øker noe mot at bilistene kompenseres med øvrige skatte- og avgiftskutt, skriver Jensen.

Årsavgiften reduseres nå med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, er imidlertid ikke imponert og sier hun mener Frp-velgerne har grunn til å føle seg lurt.

– Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene, sier hun til E24. (NTB)

