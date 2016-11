Nytt politisk parti presenteres torsdag

Partiet er ikke det samme initiativet som tidligere er blitt omtalt med samme navn, skriver Nettavisen.

Det nye partiet blir lansert etter en debatt i regi av DebattForumLarvik på kulturhuset Ælvespeilet samme kveld. En pressemelding er planlagt utsendt allerede onsdag morgen, skriver Nettavisen.

Omstridt middag med Tybring-Gjedde

Tidligere i høst ble det spekulert på om Frps Christian Tybring-Gjedde var tiltenkt en rolle i et nytt og innvandringskritisk parti som den gang ble omtalt med navnet Alliansen.

Det vakte oppsikt da det ble kjent at Tybring-Gjedde og hans kone deltok på en middag der det nye partiet ble diskutert 24. august. Frp-paret understreket imidlertid at de forlot middagen da diskusjonen om et nytt parti dukket opp.

Hans Lysglimt Johansen bekrefter at det nye partiet blir presentert på et møte torsdag kveld, og at han selv skal være leder av interimsstyret. Partiet har imidlertid ingen ting med den omtalte middagen å gjøre, skriver avisen.

Hans Lysglimt Johansen vil ikke gå ut med hvem som eventuelt skal være med i det nye partiet, og vil heller ikke bekrefte navnet Alliansen. Han viser isteden til onsdagens varslede pressemelding, men sier de har fått penger fra en skipsreder for å starte et parti.