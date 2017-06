SV og Sp er for å sparke Olemic Thomessen som Stortingets president bare dager før denne stortingsperioden er over. De andre partiene er med på en sviende kritikk av presidentskapets håndtering av Stortingets ombygging av Prinsens gate 26. Det fremgår av innstillingen fra Stortingets kontroll – og konstitusjonskomité som ble lagt frem fredag.

Kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå, ifølge NTB.

Overskridelsen er på ca. 700 millioner kroner for prosjektet. Stortinget er byggherre, og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.

Riksrevisjonens rapport er beinhard i sin kritikk av presidentskapet. Alle partier slutter seg til kritikken i innstillingen fra kontrollkomiteen som behandles i Stortinget tirsdag.

Flere kilder Aftenposten har vært i kontakt med, også blant Regjeringens støttepartier, mener at Thommessen neppe vil bli gjenvalgt dersom det skulle bli et borgerlig flertall etter valget.

– Hypotetisk spørsmål

KrFs medlem av Stortingets kontrollkomité, Hans Fredrik Grøvan, sier kun at det er opptil det neste Stortinget å avgjøre det, og opp til det største regjeringspartiet hvem de fremmer.

Venstres Abid Raja sier at dette er et hypotetisk spørsmål, fordi en må se an valgresultatet, men understreker at dette er en meget hard kritikk.

Onsdag har Stortingets siste arbeidsdag.

Lederen av komiteen Martin Kolberg understreket at komiteen enstemmig har sluttet seg til Riksrevisjonens kritikk av presidentskapet.

Det er Riksrevisjonens oppfatning av byggeskandalen som komiteen har sluttet seg til.

– Er en av grunnene til at Ap ikke går inn for mistillit til presidentskapet at Ap har visepresidenten?

– Nei, det har ikke hatt betydning, vi har vært opptatt av å lage ordninger som sørger for at dette ikke gjentar seg, sier Kolberg som også understreker at det heller ikke har vært noe tema at det bare er dager igjen av perioden.

Michael Tetzschner sier følgende om eventuelt gjenvalg av partikollega Olemic Thommessen som stortingspresident.

– Det er ikke naturlig av det sittende storting å svare på. Etter valget skal posisjonene fordeles på nytt, sier Tetzschner.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Innstillingen som kontrollkomiteen la frem fredag formiddag er slutten på en stortingsperiode der forholdet mellom Stortingets presidentskap og nasjonalforsamlingens medlemmer er blitt mer og mer anstrengt. Det at man uttrykker manglende tillit til presidentskapet og Stortingets administrasjon, er meget oppsiktsvekkende. Ingen av dem Aftenposten har snakket med, og som har lang fartstid, kan huske noe lignende.

Kritikken rammer også Stortingets direktør Ida Børresen.

Flere saker

Dette er ikke den eneste saken der Stortingets presidentskap ved Thommessen har havnet på kollisjonskurs med kontrollkomiteen.

Ikke første gang det blåser rundt stortingspresidenten: Les Harald Stanghelles kommentar

Tidligere i år var det en strid om presidentskapets håndtering av en innstilling fra Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget). Den endte også med en hard kritikk av presidentskapets håndtering av saken. Den gang kritiserte komiteen at en særskilt melding fra EOS-utvalget ikke ble lagt frem for Stortinget umiddelbart. Den fant det også nødvendig å presisere at presidentskapet ikke er delegert politisk beslutningsmyndighet, utover å administrere arbeidet i Stortinget.

Erlend Aas / SCANPIX

Fakta: Riksrevisjonens kritikk av byggesaken Byggeprosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter.

Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på å sikre kostnadskontroll.

Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang.

Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg.

Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.

Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.

Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.

Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.

Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget administrative saker.

Avviser kritikken

Presidentskapet og administrasjonen er uenig med Riksrevisjonen, som mener Stortingets beslutning om å bevilge penger til prosjektet, ble fattet på ufullstendig grunnlag.

– Det er ikke dekning for å hevde at presidentskapet eller administrasjonen satt på informasjon knyttet til budsjettbehandlingen for 2014 som indikerte overskridelser av den foreslåtte bevilgning, skrev stortingspresident Olemic Thommessen (H) i et brev til komiteen i forrige uke.

I et intervju med VG har også stortingsdirektør Ida Børresen slått tilbake mot påstandene om at Stortinget ikke ble godt nok informert, men Riksrevisjonen holder på sitt i brev til komiteen.