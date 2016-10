Rådgiver i Helsedepartementet legger seg flat etter voldtekt-vitsing

På sin åpne Facebook-profil la Atle Simonsen, som er politisk rådgiver for helseministeren, lørdag ut et klipp av sin standup-debut på et utested i Stavanger, skriver TV 2.

Simonsen, som også er tidligere FpU-leder, vitset om temaer som Bob Dylan, Therese Johaug og Sophie Elise før han gikk over til å snakke om voldtekt av menn.

– Jeg leste nettopp en rapport som var ganske alvorlig, hvor det kom fram at det er stadig flere menn som anmelder voldtekt. Voldtekt begått av damer, altså menn som har blitt voldtatt av damer. Hvordan foregår det!? Hvordan går det an? Altså, det er jo slit nok for noen å få den opp når de har lyst ... har de hørt, har jeg hørt altså. Men det er jo mulig at de bare ble stiv av skrekk, vitset Simonsen.

Beklager

Uttalelsene har skapt sterke reaksjoner og Simonsen sier til TV 2 søndag at han angrer på humoren.

– Vitsingen var kjapt satt sammen og jeg syntes det var passende der og da. Nå i ettertid ser jeg at jeg ikke burde sagt noe som kan oppfattes som at jeg bagatelliserer overgrep, sier Simonsen til kanalen, og legger til at vitsene ikke representer hans politiske holdninger om temaet.

– Stand-up er et show, og det er ikke sånn at man mener alt som blir sagt. Voldtekt av både menn og kvinner er et tema jeg har vært opptatt av lenge, og som jeg mener vi må slå hardt ned på. Jeg beklager at jeg har vært med på å gjøre noen vondt, sier Simonsen til VG.

Helseministeren

Helseminister Bent Høie sier i en uttalelse at det er bra at Simonsen har beklaget vitsingen.

– Atle Simonsen har selv beklaget sin standup-vits om hvordan kvinner kan voldta menn. Det er bra, for det å spøke om alvorlige overgrep er ikke greit, sier helse- og omsorgsministeren.

Høie sier at både han og Simonsen lenge har vært opptatt av at det må slås hardt ned på overgrep. Både de begått av menn og de begått av kvinner.

– Vitsen var en feilvurdering han har beklaget. Jeg har derfor fortsatt tillit til ham som min politiske rådgiver, sier Høie.