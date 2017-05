Regjeringen gir politiet 100 millioner kroner til biler, jakker og utstyr

– Med så mange nye folk i politiet er det et etterslep på utstyr, det er et etterslep på ny teknologi og annet, sier statsminister Erna Solberg (H) utenfor Stortinget i et regntungt Oslo sentrum.

Årets offentlige pengebruk blir lavere enn Regjeringen forventet. I Revidert nasjonalbudsjett, som presenteres i sin helhet torsdag, sendes 100 millioner kroner ekstra til utstyr i politidistriktene.

– Det handler om alt fra jakker til Ipader og Iphoner, men særlig gjelder det selvfølgelig å få oppgradert bilparken, sier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen, og presiserer at det er politimestrene selv som vet best hvor skoen trykker.

I november testet politiet ut nye, urbane uniformer. Aftenpostens lesere fikk assosiasjoner til DDR, Nord-Korea og renholdsarbeidere.

– Dette blir godt mottatt

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt er én av dem som har skoene på.

– Det er jo nettopp biler og utstyr, det. Dette er jeg veldig glad for, sier han.

Tall Aftenposten har hentet inn fra Politiet viser at den såkalte politidekningen, målt ved antall politifolk pr. 1000 innbygger, økte fra 1,64 til 1,71 det siste drøye året med rødgrønn regjering.

Siden Høyre og Frp overtok, har dekningen økt til 1,82 ved siste årsskifte. Målet er en dekning på 2 politifolk pr. 1000 innbygger innen 2019.

– Regjeringen har oppbemannet politiet de siste årene. Er det først nå de nye politifolkene får jakker og biler?

– Ja, det er nok riktig. 80 prosent av våre midler går til lønn, 10 prosent går til bygg og anlegg og 10 prosent til drift. Vi blir målt på antall stillinger, og når budsjettene blir stadig trangere, er det investeringer som blir salderingsposten. Disse pengene blir godt mottatt, sier Hasseldal på telefon til Aftenposten.

Solberg erkjenner etterslepet.

– Vi skjønner en del av de uttalelsene som kommer fra en del politifolk. De opplever nok at driftsbudsjettene er trange, at det er en del investeringer de ønsker å gjøre, som de ikke får gjort, sier statsminister Solberg.

Carl Alfred Dahl

Bruker mindre penger enn anslått i år

– Hvor hentes de 100 millionene fra?

– I utgangspunktet bruker vi litt mindre penger totalt sett enn vi planla i budsjettet i høst. Dette er en reell omprioritering innenfor et litt større handlingsrom. Men vi henter ikke pengene fra et annet sted i politibudsjettet, sier Solberg.

– Totalt sett blir pengebruken lavere enn lagt opp til i budsjettet?

– Ja, oljepengebruken blir lavere, sier Solberg.

I tillegg til politiutstyr, prioriterer Regjeringen blant annet pensjonister, sykehjem dyrevern og kulturlivet i Bergen i revidert nasjonalbudsjett.

Amundsen forteller at det i løpet av 2017 vil ansettes 655 nye i politietaten.

– De går rett ut i distriktene. Det brukes ikke på politibyråkrater, som enkelte forsøker å fremstille det som, sier han.

– Et skritt i riktig retning

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, bekrefter at det er store etterslep i norsk politi, men er glad for at de ekstra pengene går rett ut til distriktene.

– Behovet er enda større, men vi skal glede oss over at det kommer penger til norsk politi i revidert, sier han.

Bolstad utdyper:

– Vi har kommet i en merkelig situasjon. Norsk politi må ha lik uniformering, uansett om du treffer politiet i Løddingen, Bergen eller Oslo. Det er politimestrene som bestemmer, og ikke alle har tatt seg råd til å nye uniformer til sine nyansatte. Det er spesielt, og det beskriver den enorme spagaten politimestrene står i, sier han.

Bolstad minner om at norsk politi går inn i historiens største reform, samtidig som det forventes tjenester som minst ligger på dagens nivå.

– Det er tøft, og det får jeg mange tilbakemeldinger om at hele organisasjonen merker. Derfor har vi vært tydelige på at dersom forventningene skal innfris, kommer det til å koste, sier han.