Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sender tirsdag ut landets første klimalov på høring.

Poenget med loven er ifølge statsråden å regulere forholdet mellom regjeringen og Stortinget i klimapolitikken.

I lovforslaget som Aftenposten har sett, står det eksplisitt at loven ikke gir privatpersoner mulighet til å bruke loven til å gå til søksmål om klimaloven brytes.

Men fordi fremtidige stortingspolitikere og regjeringer blir rettslig forpliktet, vil det bidra til forutsigbarhet og langsiktighet i klimapolitikken, står det videre.

– Hva kan konsekvensene bli for en regjering som i 2030 ikke klarer å oppfylle klimaloven?

– Det vil være opp til Stortinget å vurdere. Slik er det med lover som ikke overholdes, svarer Helgesen.

Fakta: Detaljer om klimaloven Loven skal sikre at Norges klimamål for omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050 blir gjennomført. For 2030 er det fastsatt et mål om minst 40 prosent utslippsreduksjon sammenlignet med norske utslipp i 1990. Målet kan gjennomføres sammen med EU. For 2050 er det ikke definert noe prosenttall for hvor mye som skal kuttes. Hvert år skal regjeringen legge frem en oversikt over utviklingen i klimagassutslippene for Stortinget, samt fremskrivninger for utslipp og en redegjørelse for målene i klimaloven. Årlig skal det også rapporteres hvordan Norge forberedes og tilpasses klimaendringer og en oversikt som viser utslippsbaner for ulike sektorer. Statsbudsjettene skal i fremtiden vise hva klimaeffekten av budsjettet er.

Dette er målet

Dersom klimaloven blir vedtatt av Stortinget, lovfester den at Norge i 2030 skal kutte 40 prosent av klimagassene sammenlignet med 1990.

Det står også i lovforslaget at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, uten at det står noe konkret tall for utslippskutt halvveis ut i århundret.

– Det er uvanlig med slik tallfesting, men vi gjør det for 2030, for det er allerede innmeldt som en forpliktelse i forbindelse med Parisavtalen, sier Vidar Helgesen.

Han viser til at lavutslippssamfunn i ulike sammenhenger er definert som mellom 80 og 95 prosent klimagasskutt.

– Vi må ha evne til å tilpasse oss, både om det kommer ny informasjon fra FNs klimapanel og nye internasjonale reguleringer, fortsetter statsråden.

– Hva må være på plass for at Norge skal få et lavutslippssamfunn i 2050?

– Da må vi ha kommet veldig langt i dekarboniseringen (mye lavere utslipp av CO₂. journ.anm.).

Mener ministeren loven egentlig er nødvendig?

Det hører med til historien at Klima- og miljødepartementet ikke var ferdig med en utredning om hvorvidt det var et poeng med en klimalov, da Stortinget vedtok at Regjeringen skulle legge frem en slik lov.

På direkte spørsmål om statsråden mener at denne loven kan påvirke klimapolitikken slik at det blir mindre klimagassutslipp, svarer Helgesen hverken ja eller nei, men at den «er et nyttig rammeverk og den vil bidra til å øke forpliktelsen.»

Han påpeker at det er konkrete vedtak i klimapolitikken som gjør at utslippene vil gå ned.

– Om du kunne velge selv, ville du heller brukt ressursene i departementet på noe annet enn å lage denne loven?

– Det synes jeg ikke er en interessant diskusjon. Og hvilke synspunkter jeg som jurist har for om dette egner seg for lovgivning, skal jeg ikke uttale meg om.

Fakta: Forskjeller fra klimalovpioneren I motsetning til Storbritannia, som innførte klimalov i 2008, foreslår den norske regjeringen hverken en uavhengig klimakomité som skal sørge for at myndighetene følger loven, eller jevnlige karbonbudsjetter for hvor mye som skal kuttes for å nå målene i 2030 og 2050. Helgesen mener at Miljødirektoratet gjør jobben som en klimakomité kunne gjort. Når det gjelder mangel på karbonbudsjetter, svarer han at det ville vært uryddig. Det er fordi Norge uansett vil få en kuttplan av EU, fordi Norge skal være en del av EUs plan for å kutte klimagasser frem mot 2030.

Sterk kritikk fra MDG

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne har vært den fremste forkjemper for klimaloven på Stortinget. Men basert på det han foreløpig har sett på den nye klimaloven er han ikke imponert i det hele tatt.

– Det høres dessverre ut som Regjeringen har laget loven så omtrentlig og uforpliktende som mulig.

Hansson savner både konkrete utslippstallmål for 2050, karbonbudsjetter og en uavhengig klimakomité.

– Det er særdeles illevarslende om loven ikke gjøres gjeldende for norske borgere, sier Hansson og viser til grunnlovens miljøparagraf §112 som gir norske borgere rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares».

Basert på Aftenpostens intervju med Helgesen mener Hansson det ikke er lovende at en minister er «så rungende uentusiastisk» for loven.

– Hvis han ikke vil svare på om loven vil gjøre noen direkte forskjell, underbygger det all skepsis mot utformingen av den, sier stortingsrepresentanten.

WWF-Jensen overrasket over mangel på Helgesen-jubel

Nina Jensen, generalsekretær i WWF, mener at det er «fantastisk flott» at vi får en klimalov.

– Men for at den skal være effektiv, må en ha tydeligere og målbare tall, sier hun med forbehold om at hun ikke har lest hele lovforslaget ennå.

Hun vil også ha delmål som må oppfylles i hver stortingsperiode, ikke bare mål om 2030 og 2050.

– Vi har ikke vært vitne til drastiske utslippsreduksjoner i Norge, så vi må også ha tydelige tall for ulike sektorer, som olje- og gass-sokkelen, i trafikken og i landbruket.

Som kommentar til at Helgesen ikke kan si et klart ja til at klimaloven kan påvirke til lavere klimagassutslipp, sier Jensen:

– Det er fascinerende at statsråden som er ansvarlig for å få utslippene ned, ikke gjør alt han kan for å bejuble en klimalov når den først kommer. Om statsråden ikke kan love at utslippene skal gå ned som følge av loven, har Stortinget en solid jobb foran seg med å lage en lov som faktisk vil fungere.