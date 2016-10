– Dette er nok det nærmeste vi kommer en evighetsmaskin, ler Kristi Grønvold Bache da vi invaderer kjelleren i det lille boligsameiet på Frogner sammen med klimaminister Vidar Helgesen (H).

Her har to leiligheter gått sammen om å bytte ut det gamle monstre av en oljefyr med hypermoderne geotermisk energi – jordvarme på godt norsk.

Prosjektet kostet i overkant av 300.000 kroner uten moms, men beboerne mener det har vært en lønnsom investering. I fjor hadde de rundt 50.000 kroner i oljeutgifter.

– Vi er to husstander som deler på utgiftene. I tillegg fikk vi 40.000 i støtte fra Enova, sier Edda Stang, som bor i den andre leiligheten.

– Hvorfor valgte dere å skifte?

– For det første er det hensyn til klima. Og da snakker jeg også helt lokalt inne i huset. Det andre er økonomisk. Når du i tillegg vet at det kommer et forbud, var det ikke noe å lure på. Vi ser at vi raskt tjener inn utgiftene, sier Grønvold Bache.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990.

– I 2014 var utslippene fra fyring med fossil olje og parafin 722.000 tonn CO₂. Et forbud vil ha en betydelig klimagevinst, sier klimaminister Vidar Helgesen.

Gode alternativer til olje

På landsbasis blir i underkant av 20.000 næringsbygg berørt. I boliger er det anslagsvis 60 til 80.000 som fortsatt fyrer med olje og omtrent det samme antallet som har parafinkamin. Både olje og parafin blir omfattet av forbudet.

– Enova har gode tilskuddsordninger. Det har vært kommunisert lenge at det vil komme et forbud så fire år er ikke dårlig tid. Vi er rimelig sikre på at alternativene nå er gode, fortsetter Helgesen.

– Hva er alternativene?

– Elektrisitet, flis og pellets, bioolje og luft-til-vann varmepumpe er gode alternativer. Sistnevnte er en enklere løsning enn jordvarme da den tar varmen fra luften ute i stedet for bakken, sier han videre.

Ingar Storfjell

Kan bli unntak for visse næringsbygg

Forbudet, som nå er ute på høring, består av to forslag:

Forbud 1: forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg.

forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg. Forbud 2: som forbud 1, men med unntak for bruk av olje til tilleggsoppvarming på kalde dager (spisslast) i næringsbygg (alle andre bygg enn boliger).

– Hvorfor foreslår dere unntak?

– Vi legger frem et alternativ med unntak for spisslast i næringsbygg. Begrunnelsen er at noen har reist spørsmål om forsyningssikkerhet. Et tema har f.eks. vært om sykehus kan være helt sikre på at alt fungerer? Det er forsvarlig saksbehandling å få alle synspunktene på bordet før vi tar den endelige avgjørelsen, sier Helgesen.

– Hva med hytter, skyter Kristi Grønvold Bache inn.

– Hytter er også omfattet av forbudet, med et unntak for hytter under 70 kvadrat, forteller Helgesen.

Boligsameiet på Frogner er overrasket over hvor smertefritt det gikk å skifte ut oljefyren.

– Prosjektet tok rundt fire-fem uker, men det var ikke noe stress for oss. Installatørene ordnet alt, og nå er systemet selvstyrt. De boret hull rundt 250 meter ned i bakken, og de har ikke gjort noe inngrep inne i leilighetene, forteller Stang.

Unødvendig med fossil oppvarming

Miljøstiftelsen ZERO er fornøyd med et forbud.

– Det er helt unødvendig å bruke fossilt til oppvarming i Norge. Dette kan gjøre klimaministeren historisk når byggsektoren nå blir første sektor ut som blir helt fossilfri. Dette er helt unikt i verdenssammenheng, sier Marius Holm i Miljøstiftelsen ZERO, som mener det er merkelig at Regjeringen legger frem et forslag på høring med et alternativ hvor spisslast ikke er inkludert og med mange unntak som oppvarming i landbruket.

Klimaminister Helgesen mener at det er god grunn til det.

– I denne omgang er det altså snakk om en høring, og det er ingen som tar skade av at vi får belyst alle konsekvenser best mulig. Stortinget har fattet to vedtak, ett om såkalt grunnlast og ett hvor de ber oss vurdere å utvide forbudet slik at det også omfatter spisslast. Det vi sender på høring tilsvarer disse to alternativene. De to alternativene var nesten ferdig utredet da energi- og miljøkomiteen i juni ga uttrykk for at forbudet skal omfatte all fossil oppvarming, sier Helgesen.