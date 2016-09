Regjeringen vil øke dieselavgiften med 35 øre

Ifølge NRK er de fire samarbeidspartiene ennå ikke enige om totalpakken som skal utgjøre det såkalte grønne skatteskiftet når statsbudsjettet legges frem neste uke.

For å lette bilistenes situasjon vil det bli foreslått redusert årsavgift, en reduksjon i bompenger og en økning i pendlerfradraget, får NTB bekreftet.

NTBs kilder opplyser at dette i sum vil bety at bilistene overkompenseres med flere hundre millioner kroner.

I tillegg til økt diesel- og bensinavgift, skal mineraloljeavgiften økes med 20 øre.

– Vi må holde oss for nesen

Fiskeriminister og Frp-nestleder Per Sandberg innrømmer overfor VG at de vil øke drivstoffavgiftene og at mange Frp-velgere kan bli skuffet. Han vil ikke kommentere tallene NTB kommer med i denne saken, men sier at han er redd dette kan bli smertefult for Frp-velgerne.

– Jeg er redd for at det blir smertefullt. Helheten blir ikke så ille, selv om vi må holde oss for nesen fordi vi må godta økte avgifter på diesel og bensin, sier han til avisen.