Etter mye politisk støy ble det fra 1. juni i år innført en flypassasjeravgift på 80 kroner.

– Det har en effekt, sa Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn i «Politisk kvarter» i P2 (NRK) onsdag morgen.

Men store reiseaktører sier noe annet.

Ticket: For beskjeden til å gjøre utslag

Ticket er landets klart største reisebyrå for privatreiser, og markedssjef Ellen Wolff Andresen sier til Aftenposten at selskapet ikke har merket noen effekt av avgiften.

– Den har nok vært for beskjeden til å gjøre noe utslag på salget. Når folk har lyst på en flyreise som koster noen tusenlapper, vil ikke 80-90 kroner fra eller til ha noen betydning, sier hun.

Høyere salg enn i fjor

For Ticket var salget i sommermånedene juni, juli og august nesten 10 prosent høyere enn i fjor.

– Når jeg ser på bookingene fremover, er det samme tendens. Frem mot april neste år ligger bestillingene nå 14,7 prosent over nivået for samme periode i fjor, sier Andresen.

Også hos Finn.no, landets dominerende søkemotor for flyreiser, er tendensen den samme, selv om salget sank i starten.

Finn reise: Salget sank - før det økte

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge, opplyser at salget i juni, den måneden flyavgiften ble innført, sank med 11 prosent sammenlignet med juni i fjor, og at julisalget sank med tre prosent. Han tror det har en sammenheng med en generell prisøkning i markedet, som ikke bare skyldtes flyavgiften.

– Så snudde det, og det skjer fordi det kommer mange tilbud ut i markedet. I august økte vi med mer enn sju prosent, og denne tendensen tror jeg vil kommer til å se blir forsterket fremover. Det er helt vilt med gode billettilbud ute i markedet nå. Er det noe vi vet, så er det at folk responderer raskt på gode tilbud, og da spiller flyavgiften liten rolle, mener Berge.

Opprinnelig Venstres forslag

Forslaget om å innføre en avgift på flyreiser i år, kom først i Venstres alternative statsbudsjett. Partiet foreslo en «miljøavgift på flyreiser etter tysk modell».

Den endelige utformingen av avgiften, kom fra Frp og Høyre i budsjettforhandlingene med sentrumspartiene.

Når Aftenposten nå ber Venstres Sveinung Rotevatn forklare hvordan han kan påstå at avgiften har en effekt, svarer han først at avgiften «utvilsomt gjør en billett dyrere.»

Rotevatn: En viss effekt vil den ha

– Det er hele poenget. Så kan selvsagt flyselskapene finner andre måter å ta inn de kostnadene på enn å belaste forbrukerne, sier han, men minner om at Norwegian sendte ut faktura til kundene for å kreve inn avgiften.

Venstrepolitikeren sier videre at han «registrerte at SAS og Norwegian har sagt at avgiften stoppet dem fra å opprette nye, planlagte ruter», som Rotevatn mener ville ha bidratt til mer trafikk.

Venstre: Avgiften er tross alt moderat

– Det er også et poeng. Så har vi hele veien vært ærlige på at det tross alt var en veldig moderat avgiftsøkning. Derfor mente vi de voldsomme dommedagsprofetiene fra flyselskapene var feil. Men en viss effekt vil ja avgiften ha. Jeg tror den viktigste er at den demper veksten noe - den har jo vært helt enorm de siste ti årene, sier han.

Men Rotevatn legger til at «vi er et land med stor privat kjøpekraft og lønnsvekst» og at han derfor ikke tror 80 kroner i avgift vil «snu opp ned» på utviklingen.

Håper på vridning i drivstoffsalget

Denne høsten er det avgiftsøkning på drivstoff som blir det store stridstemaet.

– Hva tilsier at en krone ekstra i avgift på bensin og diesel skal ha noen større effekt?

– Man kan alltid spørre om hvor store konsekvensene blir av å øke avgiften med i underkant av en krone på diesel, som er det vi har foreslått. Det vi vet, er at mer miljøvennlig drivstoff i dag er litt dyrere enn diesel. Derfor får det konsekvenser for hva transportselskapene velger. En moderat økning på fossilt drivstoff vil kunne endre regnestykket til et tungtransportfirma, for bygg- og anleggssektoren og for forbrukerne. De miljøvennlige blir mer konkurransedyktige. Pr. i dag er det billigere å velge fossilt, slik bør det ikke være, sier han.