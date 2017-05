Venstre har gjort det dårlig i hele vinter på ANB-målingene som gjennomføres av Opinion, men med en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng fra april er det tidenes bunn-notering for landets eldste parti.

– Nå må vi føre en aktiv valgkamp. Vi har greid å mobilisere tidligere, sier nestleder Ola Elvestuen til Avisenes Nyhetsbyrå. Han understreker at Venstre er avgjørende for å sikre et borgerlig flertall.

Høyre blir også straffet av velgerne og får en tilbakegang fra april på 3,4 prosentpoeng til en oppslutning på 21,8 prosent. Frp går fram 2,0 prosentpoeng til 15,1 prosent og vinner flest velgere fra forrige måling.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ser sperregrensa nærme seg etter en framgang på 1,8 prosentpoeng til en oppslutning på hele 3,8 prosent.

– Dette er ikke et blaff. Vi har bygd stein på stein over mange år, sier han.

Valgforsker Johannes Bergh har likevel vanskelig for å tro at Rødt vil få to representanter på Stortinget etter høstens valg.

For de øvrige partiene er det ikke de store utslagene på maimålingen: Ap 29,4 (- 1,1), KrF 5,5 (+ 1,4), Sp 12,1 (+ 0,8), SV 4,1 (- 0,7), MDG 3,1 (+ 0,6) og andre partier 2,1 (- 0,1).

Opinion har intervjuet 951 velgere. Feilmarginen varierer med 1–3 prosentpoeng og er størst for de store partiene.