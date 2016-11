Parisavtalen trådte formelt i kraft fredag 4. november – bare fire dager før det amerikanske presidentvalget.

Nå leter Donald Trump etter en måte å komme rundt den teoretiske fire års-prosedyren for å komme ut av den internasjonale klimaavtalen som ble inngått i Paris, opplyser en kilde i Trumps overgangsteam til Reuters.

– Vurderer to ulike alternativer

I løpet av valgkampen lovet Trump å «kansellere» Parisavtalen, fjerne amerikanske klimatiltak og stanse all støtte til FNs arbeid for å bekjempe den globale oppvarmingen.

USAs nåværende spesialutsending for klimaendringer, Jonathan Pershing, sa mandag at «statsoverhoder kan og må byttes ut, men jeg er overbevist om at vi kan og må opprettholde en stødig internasjonal innsats for å bekjempe klimaendringer». Men nå er altså spørsmålet hva den kommende presidenten vil gjøre.

– Det var dumdristig å sette Parisavtalen i kraft før valget, sier Reuters kilde, som ønsker å være anonym til nyhetsbyrået.

Ifølge Reuters vurderer Trump og hans påtroppende administrasjon to alternativer:

Å slette USAs signatur fra Parisavtalen.

Å sende et brev der man varsler at USA trekker seg fra hele den opprinnelige klimakonvensjonen fra 1992 som er mor-avtalen til Parisavtalen. Det innebærer at man trer ut av begge avtalene om ett år.

Kan trekke seg fra avtalen med et pennestrøk

Forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning Steffen Kallbekken, sier til Aftenposten at det siste alternativet der USA trekker seg fra hele klimakonvensjonen er klart mest dramatisk.

Paradoksalt nok er det dette alternativet som vil ta raskest tid for USA, og som Kalbekken derfor tror er mest sannsynlig.

Om USA ønsker å trekke seg bare fra Parisavtalen, sier avtaleverket at denne tidligst kan sies opp tre år etter at den trådte i kraft. Etter oppsigelsen tar det ett år før avtalen ikke gjelder lenger.

– Donald Trump kan trekke USA fra Parisavtalen med et pennestrøk. Men denne vil likevel være gjeldende for USA frem til 5. november 2020, sier Kalbekken.

Presidenten kan trolig ta avgjørelsen alene

Den andre muligheten Trump har, er altså å trekke seg fra hele klimasamarbeidet med FN.

Dette alternativet tar bare ett år, fordi det er flere år siden FNs klimakonvensjon trådte i kraft.

Kallbekken sier det finnes eksempler på at presidenten har gjort dette tidligere, og at Trump sannsynligvis vil ha fullmakt til å trekke landet ut av FNs klimakonvensjon.

– Hvor alvorlig vil dette være?

– Det er veldig dramatisk. Det innebærer at USA trekker seg fra alle internasjonale klimaforpliktelser og ikke lenger vil delta i internasjonale klimaforhandlinger, sier Kallbekken.

– Det mest alvorlige er hvilke ringvirkninger dette vil få i andre land. Flere vil vurdere å trekke seg eller nedjustere sine forpliktelser. Et land det er grunn til å tro sitter løst i stolen, er for eksempel India.

Tror klima kan blir Trumps første store seier

– Er det sannsynlig at USA velger denne veien?

– Det ser dessverre ut som det mest sannsynlige alternativet akkurat nå. Trump trenger å innkassere noen store seire raskt. Å trekke seg fra klimasamarbeidet vil være lettere enn å bygge en mur mot Mexico eller innføre høy toll på varer fra Kina.

Kallbekken mener strategien med å forte seg å godkjenne Parisavtalen før presidentvalget nå kan slå tilbake: I stedet for at Trump stoppet undertegning av denne avtalen, kan resultatet nå bli at han heller tyr til det mer dramatiske grepet med å trekke seg fra hele klimakonvensjonen.

Helgesen: – Vi kan ikke spekulere og spå

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sa i spørretimen dagen etter at Trump ble valgt at det vil ta minst fire år å trekke USA ut av Parisavtalen.

Han ville fredag ikke spekulere i det mer dramatiske alternativet der USA som et av få land i verden trekker seg fra alt internasjonalt klimasamarbeid.

– Dette er ikke noe Trump har varslet. Vi kan ikke spekulere og spå, og må uansett få til en dialog med dem som nå får viktige posisjoner i USAs regjering, sa Helgesen.