Fire finanspolitikere. Fire finanspolitiske rådgivere. Fire statssekretærer – og fire andre politikere med god kunnskap om klimautslipp og avgifter. Alle har bidrar med sitt når det forhandles om neste års statsbudsjett.

Bortsett fra at alle er menn og kommer fra fire ulike partier – er de svært forskjellige.

To av dem ligger ute med musikkvideoer på YouTube. Én var ferdig utdannet siviløkonom da han var nitten. Én er elektriker – men omtales som «et finansdepartement i seg selv». Én håper å bli ambassadør i Saudi- Arabia. Og han som leder hele jobben er vraket av sitt eget parti.

De fire i front

Utad er det de fire finanspolitiske talsmennene som fronter dragkampen om statsbudsjettet: Høyres Svein Flåtten, Frps Hans Andreas Limi, KrFs Hans Olav Syversen og Venstres Terje Breivik.

Svein Flåtten er Stortingets eldste og mannen som leder forhandlingene. Det betyr i praksis at det er han som er ordstyrer bak de lukkede dørene der det forhandles om alt fra avgifter på drivstoff til mer penger til prestestillinger.

Det er siste høst 72 år gamle Flåtten deltar i slike forhandlinger. For mannen som betegnes som en av de viktigste politikerne Høyre har på Stortinget, ble forrige helg vraket som listetopp på Vestfold Høyres liste foran neste stortingsvalg.

Breiviks budsjettvideo fikk terningkast én

Ikke alt ved forhandlingene er like alvorlig. Før de fire startet høstens årlige ritual, spilte Venstres finanspolitiske talsmann inn en musikkvideo han blant annet synger at «forhandlingene blir ikke lette, kravene de står i kø, kursen må være grønn og stø».

Ifølge Dagbladets anmelder, som slaktet låten og ga den terningkast én, leverer Terje Breivik og gjengen hans «formelpreget tregrepsrock så fantasiløs at en allerede hardt prøvet kulturskolelærer ville ha blitt motløs av mindre».

Rådgivere med ulike nøkkelroller

Inne i møtet sitter ikke bare de finanspolitiske talsmennene i de fire partiene. Der sitter også en finanspolitisk rådgiver fra hver parti. Det er de «du ikke vet hvem er» på bilder fra forhandlingsrommet.

I TV-ruten kan de ofte skimtes bak forhandlerne når de stoppes av journalister for å si noe om manglende fremdrift i forhandlingene.

Jensens og Solbergs forlengede arm

Når finanspolitikerne og deres fire rådgivere har forlatt det offisielle forhandlingsrommet, går ofte regjeringspartienes politikere rett til et nytt rom der Siv Jensens og Erna Solbergs håndlangere venter på tilbakemelding.

De mest sentrale er Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet og Torkild Hebbert Haukaas (H) på Statsministerens kontor – men «bakkanalen» består av tilsammen fire.

Selv om Næsje og Breivik er på kollisjonskurs om grønne avgifter, er de «åndsfrender» når det gjelder lidenskap til musikk.

Musikk-karrièren til Jørgen Næsje har til og med tatt ham til USA på turné. Vil du se statssekretæren «ukjente» rockefot, kan du ta en titt på denne videoen.

Klimainnspill fra firemannsgruppe

For å få hjelp til å gå gjennom en rekke avgiftsforslag og sjekke ut hva slags klimaeffekt de har, har finanspolitikerne satt ned en arbeidsgruppe. Også denne består av fire menn. De er i utgangspunktet ferdig med å gjøre jobben sin: legge frem en smørbrødliste av mulige klimatiltak.

Kvinnene risikerer å måtte ordne opp til sist

I utgangspunktet er det meningen at disse seksten utvalgte mennene skal bidra til at staten får et budsjett å styre etter neste år. Om de klarer det tidsnok til at KrFs finanspolitiske talsmann, Hans Olav Syversen, tør invitere gjester 50 års dagen sin den 25. november, er uvisst.

Men det eneste alle vet, er at om ikke «gutta klarer jobben» er det til slutt damene som må inn på banen og for alvor hjelpe til med å ordne opp: For over mange av disse mennene står finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg – og i kulissene venter bl.a. Trine Skei Grande.