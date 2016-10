Rovviltnemnder opprettholder vedtak om ulvejakt

Nemndene kom mandag sammen for å behandle tusenvis av klager på ulvejakta, etter at rovviltnemndene tidligere i år vedtok å åpne for lisensjakt på 47 ulver.

Inntil 24 av disse skulle felles innenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo, Østfold og Akershus.

Vedtaket førte til organiserte protester, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har mottatt 5.300 klager på vedtaket, mens Fylkesmannen i Hedmark har mottatt 8.750 klager, ifølge NRK.

Det har også kommet inn to klager på at det skytes for lite ulv i Norge.

Men trass i de mange protestene besluttet nemndene mandag med ni mot én stemme å opprettholde vedtaket.

Appellerer til Helgesen

Det betyr at klagene blir oversendt Klima- og miljødepartementet for videre behandling, trolig før jul.

Dermed blir det klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som skal ta den endelige beslutningen.

Naturvernforbundet ber Helgesen sette foten ned.

– Vi kan ikke være bekjent av at 47 av 65-68 ulver i Norge skal skytes, sier leder Silje Lundberg.

Forbundet peker på at blant ulvene som nemndene har åpnet for å felle, er fire familiegrupper i Osdalen, Letjenna, Slettås og Kynnås.

– Dette er ulv som ikke tar sau. Ulvefamilier holder seg i reviret sitt, hvor de jakter på blant annet bever, smågnagere og hjortedyr, sier Lundberg.

– Farlig signal

Også Miljøpartiet De Grønne er svært kritisk til at rovviltnemndene opprettholder sitt vedtak.

– Disse vedtakene er ikke i tråd med målet om å ha en bærekraftig bestand av ulv. Det store engasjementet for ulven bør brukes til å lære oss å ta hensyn og løse konflikter med dyr på en god måte, sier talsperson Rasmus Hansson til NTB.

– Vedtaket om å skyte 47 ulv i Norge er et farlig signal til verden i en tid der to prosent av verdens ville dyreliv forsvinner hvert eneste år, framholder han.

MDG mener en tydelig soneinndeling kan bidra til å redusere rovdyrtap.