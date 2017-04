– Stemte Norge for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen, spør SV-leder Audun Lysbakken, som ber utenriksminister Børge Brende (H) svare på spørsmålet i Stortinget.

Han peker på at Saudi-Arabia er et land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking, men at landet på tross av dette nylig ble valgt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners stilling.

Regjeringen vil ikke svare på om de stemte på Saudi-Arabia

World Economic Forum utgir årlig en rapport om den globale likestillingens kår. I fjor lå Saudi-Arabia på 141. plass av 144 undersøkte land.

Saudi-Arabia ble stemt frem av medlemmene i FNs økonomiske og sosiale råd, og Norge var blant landene som avga stemme. Utenriksdepartementet vil ikke svare på om Norge stemte for at det kvinnefiendtlige regimet skulle få en plass i FNs kvinnekommisjon.

– Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg. Dette er fast praksis, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i en epost til Aftenposten.

«En parodi»

– Jeg synes det er en selvfølgelighet at UD må opplyse om dette, og jeg registrerer at SV mener det samme, sier nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (FrP).

Han kaller Saudis inntreden i komiteen «en parodi».

– Her kjemper man for likestilling både i Europa og andre steder, også klarer man å fremme Saudis kandidatur til dette. Ingen kan si at Saudi-Arabia har noe å bidra med når det gjelder å fremme likestilling mellom kjønnene, sier Tybring-Gjedde.

Ville uansett fått plass

Det var USA som tok initiativ til at avstemningen skulle hemmeligholdes. Saudi-Arabia er, til tross for sin katastrofale menneskerettighetsstatus, en nær alliert av USA og flere andre vestlige land.

Saudi-Arabia ville uansett fått en plass i kommisjonen, fordi det var fremmet like mange kandidater som det var ledige plasser i kommisjonen.

Av 54 land var det 47 som stemte på Saudi-Arabia da landet ble valgt inn.

De øvrige kandidatene som var fremmet fikk alle et sted mellom 54 og 52 stemmer.

Saken har gitt storm også i Sverige, der flere i opposisjonen krever at regjeringen svarer om hva de stemte i saken.