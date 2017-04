Sanner: – Støres plan A er å være KrFs plan C

– Det fremstår som helt åpent hva slags regjeringsalternativ Støre ønsker seg – om det er en flertalls- eller mindretallsregjering, flerparti- eller ettpartiregjering. Det er historisk for Ap ikke å ha et alternativ klart, sier kommunalminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner.

Aftenposten skrev tirsdag at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke vil svare på om SV eller KrF er førstevalget til å være med Ap og Sp i regjering.

KrFs Knut Arild Hareide har en Høyre/sentrum-regjering som førstevalg. Hvis ikke det blir tilfellet, er det «mest sannsynlig» at KrF går i opposisjon, ifølge Hareide. Men KrF-lederen uttale nylig til Adresseavisen at «vi kan ikke låse døren for andre muligheter enn Høyre og Venstre».

– Det virker som om Støres plan A er å satse på KrFs plan C. KrF er tydelige på at de ønsker en regjering med Høyre, KrF og Venstre. Målingen i VG i dag viser at KrFs velgere peker på Solberg som statsminister. Det er ikke så rart, fordi Ap og Støre har konstant angrepet KrFs hjertesaker, sier Sanner.

Han peker blant annet på forslaget som skal behandles under helgens landsmøte om å fjerne K-en fra KRLE-faget for å tone ned kristendommen i undervisningen, og fjerning av kontantstøtten.

Høyre vil avklare etter valget

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke kommentere Støres utsagn tirsdag ettermiddag.

Da partiet behandlet regjeringsspørsmålet under sitt landsstyremøte i fjor høst, gjorde Hareide det klart at KrF ikke lenger er noen garantist for at et ikke-sosialistisk flertall vil gi en ikke-sosialistisk regjering, slik strategien var før forrige valg.

Det er uaktuelt for KrF å sitte i regjering med Frp, og Frp vil ikke støtte en borgerlig regjering uten at partiet selv sitter i den.

– Er det borgerlige alternativet så mye klarere, egentlig?

– Vi har aldri gjort et selvstendig poeng av at dette skal være avklart før valget, slik Aps linje har vært. Høyre er tydelig på at vi ønsker å samarbeide med alle de fire partiene, og både Frp, V og KrF sier de vil samarbeide med Høyre. Jeg er overbevist om at partiene på borgerlig side finner en løsning etter valget, sier Sanner.

Jonas Gahr Støre sa under en pressekonferanse i forkant av Aps landsmøte at han mener høstens valg vil bli et «valg for forandring».

Han viste til at det har vært et «stødig flertall» for et regjeringsskifte på de siste målingene, og at folk ønsker et skifte.

– I den grad han har tonet flagg om sitt politiske prosjekt, handler det om å reversere regjeringens politikk. Så valget står mellom fortsatt fornyelse eller reversering, parerer Sanner.

Øker behovet for sterk venstreside

SV-leder Audun Lysbakken sier han ikke er skuffet over at Støre unnlater å utnevne hans parti som foretrukken regjeringspartner etter valget.

– Dette tar jeg med stor ro, dette er signaler som er kommet i lang tid, sier Lysbakken.

– Det er bra at velgerne får vite hva slags alternativer man har. Nå er det sånn at man kan ende opp med et slags sentrumsprosjekt til høsten, eller et flertall som lener seg mot venstresiden i norsk politikk. SVs styrke vil være forskjellen på de to, legger han til.

Også Lysbakken understreker at KrF går til valg på at Erna Solberg skal fortsette som statsminister.

– Så det er bare rødgrønt flertall som med sikkerhet gir en ny regjering. Det folk kan oppnå ved å gjøre SV sterkt, er at det blir en ny regjering, og at Jonas Gahr Støre må samarbeide til venstre, sier Lysbakken.