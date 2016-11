Må Regjeringen ha gjennom hele bil- og drivstoffpakken sin? Eller kan noe endres i den? Det krever Venstre og KrF nå et klart svar på i de pågående budsjettforhandlingene på Stortinget.

Ifølge sentrale personer i begge sentrumspartiene kan svaret bli avgjørende på utfallet av forhandlingene.

– Vi vet mer om veien videre i morgen, uttalte en kilde onsdag.

Kilder i Høyre vil ikke røpe om det nye tilbudet de nå jobber med – det tredje de legger frem – vil inneholde noe klart svar.

Har gitt ultimatum – men ikke ved forhandlingsbordet

Før forhandlingene startet ga politikere i både Høyre og Frp uttrykk for at det nærmest var et absolutt krav å få gjennom Regjeringens fremlagte «bil- og drivstoffpakke».

Den første ultimatum-lignende uttalelsen kom fra statsminister Erna Solberg da pakken ble lagt frem 30. september i år.

Etter det Aftenposten erfarer, har ikke Frp og Høyre vært like tydelige i forhandlingsrommet.

Men da Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi gjentok ultimatumet sitt i et intervju med Aftenposten fredag, ble sentrumspartiene kraftig provosert.

Noen tolker også Frp i retning av at de har skjerpet budskapet. Det begrunner de med at de først oppfattet regjeringspartiene dithen at størrelsen på drivstoffavgiftene ikke kunne røres, men at det i ettertid er blitt tydeligere uttalt fra Frp at «hele pakken» må aksepteres.

Hva skjer om budsjettforhandlerne ikke greier å bli enige? Da bør Høyre styre alene, mener sentrale kilder i Venstre og KrF

«Skjønner ikke hvordan vi skal komme ut av det»

Hvis regjeringspartienes svar inneholder et tydelig nei til at det kan forhandles om deler av pakken, kan situasjonen fort bli helt fastlåst. Det skyldes at også Venstre så tydelig har gitt uttrykk for at pakken må endres.

– To partier har låst seg. Det er en gordisk knute. Jeg skjønner ikke hvordan vi kan komme ut av det, sier en sentral KrF-kilde.

En annen kilde i samme parti gir uttrykk for at Høyre og Frp i så fall må komme med svært mye annet på klima og med tydelige beregninger som viser at de gir klare utslag på klimautslippene.

Vet du at en av regjeringspartienes menn på bakrommet i budsjettforhandlingene er rockabilly-artist. Her kan du lese mer om alle de seksten mennene som har sentrale roller i forhandlingene.

«Kriseplan» lagt i finanskomiteen

Den offisielle fristen de fire partiene nå har for å komme frem til enighet, er søndag klokken 18.00.

Det betyr ikke at dette er endelig deadline.

Dersom det tilbudet de får fra Regjeringen får forhandlingene på «skinnene», og de ser at de kan komme i mål, vil de i ikke la seg binde av den oppsatte fristen.

Men finanskomiteen har lagt to parallelle løp: Ser sentrumspartiene og regjeringspartiene at de ikke blir enige, kan de raskere gjøre seg ferdige: Da blir det nærmest bare å klippe inn og lime hvert sitt alternative budsjett inn i en innstilling.