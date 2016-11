Sentrumskilder: Budsjettkrise kan ende med at Høyre styrer alene

De fire partiene på borgerlig side starter denne uken for alvor forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Både Venstre og regjeringspartiene har satt hardt mot hardt i spørsmålet om avgifter på bil og bensin.

Fortsatt tror sentrale aktører at det er mulig å finne frem til et kompromiss som gjør at Regjeringen og samarbeidsavtalen overlever – etter lange og krevende forhandlinger.

Men en situasjon med fullt budsjettkaos kan i ytterste konsekvens også ende med et kabinettsspørsmål.

Har stått hardt på bensin

Det skjer hvis statsminister Erna Solberg inne i stortingssalen gjentar det hun sa da Regjeringen la frem «bil/bensin-pakken» sin i budsjettet: «Dette er så langt vi kan gå.»

Underforstått: får vi ikke gjennom dette, går vi av.

Stortingspresidenten gir råd om ny statsminister

– Det er prosedyrer for når du kan stille et kabinettsspørsmål, sier Stortingets første visepresident, Marit Nybakk, til Aftenposten.

Hun opplyser at et eventuelt kabinettsspørsmål i dette tilfelle må stilles av statsministeren selv i finansdebatten.

Denne er i utgangspunktet satt opp 24. november i år, men kan bli skjøvet til begynnelsen av desember om forhandlingene trekker ut.

Lider Regjeringen nederlag, vil statsministeren gå til Kongen og levere sin avskjedssøknad.

Kongen vil deretter ta kontakt med stortingspresident Olemic Thommessen, som vil foreta sonderinger med de parlamentariske lederne – og formidle et råd til kongen om hvem som har nok støtte til å danne en ny regjering.

En ren Høyre-regjering kan bli utfallet

Sentrale kilder i Venstre og KrF er helt tydelige på hva de mener blir resultatet av en slik runde:

Høyre bør alene bør regjere ut denne stortingsperioden.

Støre har, som Aftenposten tidligere har skrevet, ingen interesse av å overta regjeringsmakten nå.

Støre vil, som leder av Stortingets største parti, trolig mene at «de får ordne opp på borgerlig side».

Økt sjanse for blågrønt styre etter valget?

KrFs landsstyre har i helgen vedtatt at de ønsker en sentrum-Høyre-regjering uten Frp etter neste valg. Dette blir trolig også Venstres foretrukne alternativ.

Dersom Høyre alene sitter i regjering i neste valgkamp, kan politikere i sentrum ha økt håp om at de kan ta Frps plass.

Samarbeidsavtalen mellom V, KrF og regjeringspartiene har så langt reddet Lofoten og Vesterålen fra oljeaktivitet.

Sett fra Venstres ståsted vil en regjeringskrise innebære både fordeler og ulemper.

– Ryker samarbeidet, vil Regjeringen uansett ikke rekke å få gjort noe med Lofoten før valget, sier sentrale kilder.

Men Venstre-kilder poengterer at det borgerlige regjeringsprosjektet vil tape på en regjeringskrise og at det kan ramme alle fire.

Står sentrum samlet?

Sentrale kilder Aftenposten har snakket med i Venstre og KrF, er tydelige på at de tror de to partiene eventuelt bryter budsjettforhandlingene sammen.

Men om de opptrer likt dersom det ender med kabinettsspørsmål, kan ingen av partiene foreløpig si noe om.

Delte meninger i Frp

Tanken på en ren Høyre-regjering vekker ulike reaksjoner i Frp.

En Frp-kilde beskriver dette som en «en gullposisjon for oss». Frp vil da gå tilbake til den gamle opposisjonsrollen og stå fritt til å angripe Høyre i valgkampen.

En annen advarer sterkt mot å tro at det blir annet enn kortvarig glede: Frp vil bli rammet av ikke å stå løpet ut og vil uansett bli konfrontert med Regjeringens resultater og ikke eget partis politikk i hele valgkampen, mener kilden.

Solberg drøms vil være knust

Erna Solberg har lagt stor personlig prestisje i å være en brobygger og samle partiene på borgerlig side. Ryker alt denne høsten, vil mye av arbeidet som er gjort for å få partiene på borgerlig side til å stå sammen være forgjeves, er oppfatningen.

Dessuten vil et «Frp i limbo» siste halvår før valget, være svært lite ønskelig for Høyre.

Alt i alt er det derfor mange som tror Høyre vil gjøre alt som står i partiets makt for å få sentrum og regjeringspartiene til å bli enige.

– Det er kun statsministeren som kan bestemme om det skal stilles kabinettsspørsmål. Men jeg tror ikke det blir kabinettsspørsmål, for vi skal bli enige, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland (H) til Aftenposten.

Statsminister Erna Solberg har ikke svart på Aftenpostens henvendelse i denne sakens anledning.