Mandag morgen klokken 10 talte Solberg til Høyres sentralstyre.

Hun valgte å bruke mesteparten av talen til å snakke om Forsvaret og det nylig inngåtte forsvarsforliket, i stedet for de fastlåste forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Men etter talen svarte hun på noen spørsmål fra journalister om budsjettforhandlingene.

– Jeg mener det som er lagt frem er tidenes klimabudsjett. I alle fall har det ikke vært foreslått den typen økning i klimaavgiftene de siste 20 årene, sier Solberg.

Hun mener budsjettet er historisk godt både når det gjelder karbonfangst og – lagring og grønt skifte.

– Har du tro på at dere kommer i mål?

– Jeg har et sterkt ønske om å komme i mål. Og jeg har tro på at hvis alle har lyst til å komme i mål, vil det være mulig å få det til.

– Kan disse forhandlingene pågå helt frem til 5. desember?

– Jeg håper at vi greier å få til en løsning som gjør at vi er i havn lenge før det.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Forhandlingene fortsetter på overtid

Søndag brøt de fire partiene på borgerlig side sin egen, selvpålagte frist om å bli enige om en budsjettavtale innen klokken 18.

Men forhandlingene fortsetter på overtid. Det er foreløpig ikke varslet om det blir noe nytt forhandlingsmøte mandag.

Dette skjer i så fall ikke før etter at KrF har avholdt sitt gruppemøte kl. 12 mandag.

Hvis partiene på borgerlig siden blir enige i år, behøver ikke utsettelsen bety annet enn at det budsjettkompromisset de kommer frem til, ikke blir skrevet inn i finanskomiteens innstilling når den avgis.

Der vil i stedet Venstre og KrF legge inn sine alternative budsjettforslag. Det de eventuelt senere blir enige om, kan f.eks. legges frem som et tillegg til innstillingen.

Skal vedtas 5. desember

Finanskomiteens innstilling skal ikke vedtas i Stortingssalen før mandag 5. desember.

Årsaken til at det er ca. en uke mellom den formelle fristen de borgerlige partiene har på å bli enige, og til at hele finanskomiteen skal avi sin innstilling, er at opposisjonen skal ha mulighet til å justere sine forslag og kommentere et eventuelt budsjettkompromiss.

Om forhandlerne på borgerlig side ikke greier å bli enige om en forhandlingsavtale, blir Regjeringen nødt til å legge frem sitt budsjettforslag i Stortinget og håpe på at enten bare KrF eller både KrF og Venstre kommer dem til unnsetning.

Om Regjeringen ikke greier å få flertall for et budsjett, må den gå av.

Hva skjer om Høyre/Frp-regjeringen ikke får flertall for sitt budsjett og må gå av? Da bør Høyre styre alene, mener sentrale kilder i Venstre og KrF

To toppmøter i statsministerboligen

Både fredag kveld og lørdag kveld holdt de fire partilederne på borgerlig side og deres forhandlingsdelegasjoner møter i statsministerboligen, men møtene førte ikke til at man greide å komme til enighet.

Lørdag kveld la Venstre frem en ny pakke med klimatiltak som partiet ønsker at forhandlerne skal ta inn i budsjettet. Etter dette har både regjeringspartiene og KrF brukt tid på å regne på effekten av forslagene.

– Vi har nå brukt et døgn på å gå grundig gjennom forslagene. Vi skal gi tilbakemelding til Venstre og KrF i møte med dem, og ikke gjennom media, sier Solberg mandag morgen.