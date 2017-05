Solberg og Støre demper frykten for Trumps holdninger til NATO

– Det er en overfortolkning å si at NATO-toppmøtet gir signaler om svekkede amerikanske forpliktelser overfor Europa, sa statsminister Erna Solberg (H) i det som kan ha vært hennes siste muntlige spørretime som statsminister.

Kort tid før våre fremste folkevalgte går inn i en ny het valgkamp, ble statsminister Solberg i halvannen time onsdag formiddag bombardert med spørsmål fra opposisjonen. De dreide seg om alt fra sikkerhetspolitikk til sentralisering.

Hvor farlig er Trump?

KrFs leder Knut Arild Hareide ville vite om hun var enig med Tysklands forbundskansler Angela Merkel, som etter sitt møte med USAs president sa at Europa måtte være innstilt på å klare seg selv, og at «tiden da vi fullt og helt kunne stole på andre, er til en viss grad forbi».

Dette sa Merkel etter møte med Trump: Europa må ta skjebnen i sine egne hender.

Solberg ville ikke slutte seg til Merkels kritikk. Hun mener at Merkels uttalelser må forstås ut fra Tyskland og Frankrikes agenda om å trappe opp det sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet i EU.

– Vi er ikke så begeistret for det, vi ønsker at NATO skal være hovedveien, sa Solberg.

Ulike saker

Hun trakk en klar linje mellom Donald Trumps holdning til andre internasjonale avtaler og den amerikanske presidentens holdning til NATO og sikkerhetsgarantien. Overfor Aftenposten presiserer hun etter spørretimen at Trump i valgkampen gikk imot multinasjonale handelsavtaler, ønsker mer bilaterale avtaler (avtaler direkte mellom land, red.anm) og truer med å trekke seg fra Parisavtalen om klima. På disse områdene er det større grunnlag for bekymring, ifølge statsministeren.

Ekspert om Trumps opptreden på NATO-møtet: En seier for Putin

Solberg mener likevel at det er lite som tyder på at USA faktisk vil svikte NATO.

– På bakgrunn av de tydelige signalene om forpliktelser som USAs utenriksminister, forsvarsminister og amerikanske senatorer har gitt, er det ingen grunn til å si at USA trekker seg ut eller viser mindre interesse, sier Solberg og legger til at det selvsagt ikke er så greit at presidenten ikke nevnte dette under NATO-møtet. Men hun minner også om at hans klare signaler om at NATO-landene må yte mer ikke er nye signaler fra USA.

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Sosialdemokrater kritiske

Tysklands sosialdemokratiske utenriksminister Sigmar Gabriel har fulgt opp sin konservative forbundskanslers kritikk av Trump. Aps leder Jonas Gahr Støre ville på direkte spørsmål fra Aftenposten heller ikke slutte seg til Gabriels kritikk.

– Trump har vært direkte konfronterende mot Tyskland. Jeg kan derfor forstå at tyske ledere er tydelig i tilbakemeldingene. Vi har ikke fått de samme meldingene, sier Støre, som oppfatter det slik at Norge har fått bekreftelser på det spesielle forholdet i nord mellom Norge og USA.

– Dette vi må holde fast ved, understreker han.

Urolig over retorikk

Støre medgir at Trumps retorikk kan gi grunnlag for uro, men mener også at det etter fire måneder er litt tidlig å bedømme hans administrasjon, og at det ikke er i Norges interesser å trappe opp konfliktnivået.

Aps leder legger overfor Aftenposten frem en ganske lik tilnærming til Trump som den Solberg ga uttrykk for. Han viser også til at det faktum at fagstatsråder for sikkerhet, som utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister James Mattis. har vært svært klare på USAs støtte til NATO.

– Vi har ikke fått lignende signaler på de andre områdene, understreker Støre og viser her til støtten til internasjonale avtaler innenfor handel og klima.

Godt forhold til USA

Begge de to som kjemper om jobben som statsminister foran høstens valg, er enige om at det i sikkerhetspolitikken fortsatt vil være Norges strategi å ha et godt samarbeid med USA.

I spørretimen ble også statsministeren utfordret av SVs Snorre Valen om de amerikanske styrkene som er på Værnes og om dette er i strid med norsk basepolitikk som slår fast at det ikke permanent skal stasjoneres fremmede styrker på norsk jord i fredstid.

Solberg avviste at dette var snakk om en base, men styrker som rullerer og at det er viktig at allierte styrker trener i Norge for å kunne takle norske klimatiske forhold.