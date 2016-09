– Det finnes alternativ til denne todelingen av norsk politikk, sa Knut Arild Hareide nylig en tale til KrFs landsstyre. Han snakket om samarbeid og valget mellom de røde og de blå og mente det finnes et alternativ: Samarbeid med KrF, Sp og Venstre.

Men samarbeidet mellom Sp og Venstre er alt annet enn hjertelig om dagen. Internt i de to partiene sies det at avstanden mellom dem aldri har vært større.

Sp: «Hatsk omtale» fra Venstre

– Jeg er enig om at avstanden for tiden er veldig stor, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Jeg registrerer at hun ofte har en hatsk omtale av oss, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som sier han ikke har behov for å «gradere avstanden».

Uenige om reform-behov

Begge trekker frem reformer i offentlig sektor når de skal forklare hvorfor avstanden er stor.

– Venstre har alltid vært et radikalt reformparti. Vi har alltid være for reformer som utvikler velferdsstaten. Sp har en agenda som går ut på å være mot alle reformer, sier hun.

– Venstre er et todelt parti. I mange saker er det de som har stor tro på stordrift som har fått gjennomslag i denne perioden. De som tror alt blir bedre bare det blir større, sier Sp-lederen og snakker om «den liberalistiske stordriftsfløyen». Han savner det han kaller «Folkehøyskole-Venstre»

– Vi er opptatt av at det skal være gode fagfolk i etatene, uavhengig av hvor folk bor. Sp er mer opptatt av at de skal ha kort vei for å skaffe seg pass og våpenkort, sier Skei Grande.

Uenige om asylpolitikk og miljøavgifter

Uenigheten stopper ikke der. Venstrelederen beklager at Sp ikke lenger er en del av den såkalte «flyktningopposisjonen» på Stortinget.

– Nå er det et parti som mener Listhaug gjør for lite og for sent, sier hun, mens Sp mener Venstre driver med symbolpolitikk i klimapolitikken og påpeker at flere av miljøavgiftene knapt fører til annet enn at de slår «sosialt og geografisk feil ut».

Her er de på kollisjonskurs.

Aftenposten har tatt en kikk på partienes utkast til nye programmer. Det er noen av mange eksempler på at de går hver sin vei.