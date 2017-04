Starten på politikerkarrièren var preget av et personlig drama. Nå er hun aktuell som ny finansminister.

Etter valget er hun høyaktuell for en tung statsrådspost dersom Jonas Gahr Støre danner regjering.

Flere sentrale og godt orienterte Ap-kilder sier til Aftenposten at Marthinsen i dag er den mest aktuelle kandidaten fra Arbeiderpartiet til jobben som finansminister.

Andre holder en knapp på at Trond Giske kan trekke det lengste strået om Ap får finansministeren, men mener Marthinsen uansett får en viktig posisjon i Støres regjeringskabal.

Men 36-åringen fikk en svært tung personlig start på politikerkarrièren. Og den startet omtrent idet Oslo-representanten gikk inn døren på Stortinget.

Mistet datter mens hun var gravid på ny

25 år gammel ble Marianne Marthinsen valgt inn på Stortinget i 2005. Bare fem dager tidligere hadde hun født sitt første barn, Hedda.

Etter en stund oppdaget hun at alt ikke var som det skulle med den lille jenta. Babyen virket ikke glad. Hun slet med å ta til seg næring og hadde ikke samme fremgang som andre barn.

Det viste seg at jenta var svært alvorlig syk, uten at legene greide å stille noen diagnose.

15 måneder gammel døde datteren etter multiorgansvikt og opphold i respirator. Da var den unge politikeren gravid igjen og bar en gutt i magen.

– I en sånn situasjon går du inn i en boble. Jeg husker ikke så mye fra den perioden. Jeg tok egentlig ikke skikkelig fatt på jobben på Stortinget før i 2007, forteller Marthinsen.

Ap-lederen pekte henne ut til topposisjon

I de ti årene som fulgte, har mye skjedd: Marthinsen ble en markant talsperson for Ap i klima- og energispørsmål og fikk i 2014 det svært viktige vervet som partiets finanspolitiske talsperson.

Støre er selv er full av lovord om 36-åringen.

– Marianne har vært en tydelig, hardtarbeidende og dyktig kollega i stortingsgruppen, sier Ap-lederen.

Det var Støre selv som valgte henne ut som sin arvtager i den viktige posisjonen som finanspolitisk talsperson. Han sier han «så hva som bodde i henne» og at ingen kunne gjøre henne rangen stridig i en slik posisjon.

Støre: Hun er både ung og erfaren

Ap-lederen mener Marthinsen har spilt en veldig viktig rolle i Aps gruppe, ikke bare fordi hun har ansvar for økonomisk politikk, men fordi hun også har et sterkt engasjement og stor innsikt på mange saksfelt.

Stein J. Bjørge

Han omtaler henne som «både ung og erfaren».

– Hun har stortingsbakgrunn og innsikt – og så har hun erfart en del i livet sitt som gir henne et alvor i arbeid med politiske saker. Det har jeg stor respekt for.

– Står hun øverst på din liste dersom Ap skal ha finansministeren etter valget?

– Jeg kommenterer ikke slike spørsmål. Men jeg tror jeg har sagt nok. Jeg er stolt av å være på parti med henne, og det er viktig i min jobb å ha en så solid person i den funksjonen hun har.

Kan også bli klima- eller næringsminister

Stortingsrepresentant Truls Wickholm, som sitter i finanskomiteen sammen med Marthinsen, er ikke i tvil om hvilket departement han mener hun bør styre:

– Jeg tror Marianne kan klare de fleste statsrådspostene, men jeg mener først og fremst hun er veldig godt egnet som finansminister.

– Hun har en unik tillit i stortingsgruppen og er arkitekten bak Aps skatteopplegg. Marianne nyter også stor respekt i et bredt politisk spekter, i finansmiljøer og hos bedriftseiere fordi hun er faglig sterk, sier Wickholm.

Det er imidlertid ikke bare Arbeiderpartiet som ønsker seg finansministeren. Også Sp er lystne på denne posisjonen.

Om Ap ikke får finansministeren, kan Marthinsen være aktuell blant annet som klimaminister, næringsminister eller olje- og energiminister, ifølge Aftenpostens kilder.

Hun kan også være aktuell som parlamentarisk leder dersom situasjonen i Stortinget etter valget er slik at Støre trenger henne der for å lose gjennom flertall for budsjetter.

Én kilde mener hun kan være kandidat til jobben som samordningsminister på Statsministerens kontor, dersom denne gjenopprettes.

Fire barn i huset og bryllup til sommeren

Marthinsen er i dag samboer med rusforskeren Ståle Østhus som hun skal gifte seg med i juli.

– Vi må jo rekke å ha bryllup før valget, ler hun.

Da Østhus og Marthinsen ble kjærester var han enkemann med tre barn.

I dag bor de med alle de tilsammen fire barna på 9, 10, 13 og 15 i et hus på Slemdal.

– Det var en stor overgang for meg å gå over til storfamilieliv. Mer logistikk og mer kaos, sier finanspolitikeren.

Stein Bjørge

Fikk oppfordring av Støre i medarbeidersamtale

Den nye tilværelsen var likevel ikke til hinder for at hun i mai i fjor – omtrent samtidig som Stortinget behandlet revidert budsjett – leverte sin masteroppgave i samfunnsøkonomi.

Her valgte hun et dypdykk i sammenhengen mellom ulikhet, omfordeling og vekst.

Støre forteller at det bare er ett tema han og Marthinsen har vært uenige om: Han synes hun jobber litt for mye.

Ap-lederen lar det skinne gjennom at han i medarbeidersamtaler har antydet at hun må «passe på seg selv og flokken sin, og ikke brenne lys i begge ender».

– Det er et stort arbeidspress. Jeg føler det litt som mitt ansvar å si at dette må gå opp, sier han og sikter til balansen mellom jobb og familieliv.

Marthinsen selv vil ikke kommentere eventuelle statsrådsambisjoner og drømmedepartementer.

Men hun røper at hun har en egenskap som kommer godt med som finanspolitiker: Hun er god til å si nei.

– Det kan jeg med hånden på hjertet si ja til! Ikke fordi jeg har sadistisk glede av å si nei, men fordi jeg mener sterkt at det å holde orden i økonomien handler om fordeling og at vi skal kunne finansiere velferdsstaten - ikke bare i dag, men også om ti og tyve år.