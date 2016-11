Staten krever inn mer bompenger med Frp i regjering - tar 37 milliarder fra bilistene på fire år

På spørsmål fra Arbeiderpartiet har Finansdepartementet lagt fram tall på bompengenivået de siste årene, skriver Dagbladet. I 2014 ble det krevd inn 9,20 milliarder kroner i bompenger, mens summen i 2015 var økt til 9,58 milliarder kroner.

Tallene for 2016 er ikke klare, men regjeringen har bevilget 100 millioner kroner i bompengekutt. Legger man 2015-nivået til grunn vil det innebære en innkreving på 9,48 milliarder kroner.

– Tallene bekrefter at Frp atter en gang møter seg selv i døra. I valgkampen 2013 garanterte de 0 bompenger med Frp i regjering, og nå viser det seg altså at Ketil Solvik-Olsen blir den samferdselsministeren i historien som krever inn mest bompenger, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen.

Samferdselsdepartementets tidligere statssekretær Bård Hoksrud sa i 2013 at han kunne garantere at det ville bli bompengefritt over hele landet om han ble samferdselsminister. Det ble han riktignok ikke, men partiet fikk like fullt statsrådposten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slår tilbake mot Ap:

– Framfor å støtte Frp i vår kamp for lavere bompenger, så erter Marianne Marthinsen bilistene for at hun og Ap klarer å stoppe våre foreslåtte bompengekutt, sier han.

I budsjettforslaget til regjeringen foreslås det et bompengekutt på 500 millioner kroner i 2017.