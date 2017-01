Statsministeren: «La oss heie frem dem som skaper de nye jobbene»

– Vi står foran store utfordringer, sa Erna Solberg og pekte på arbeidsledighet og omstillingen av Norges oljeøkonomi.

Hun pekte også på utfordringer knyttet til det å gi god omsorg til en aldrende befolkning, til at nyankomne flyktninger skal integreres og til en nødvendig omstilling til lavutslippssamfunnet.

Statsministeren sa hun kunne forstå at folk følte usikkerhet på grunn av «krefter i anmarsj» som er «skeptiske til handelssamarbeid og felles sikkerhet» – antagelig med referanse til Donald Trumps valgseier i USA og til britenes Brexit.

Glad for Kina-avtale

– Men selv om vi lever i en tid med usikkerhet, så føler jeg optimisme, sa statsministeren.

Hun nevnte normaliseringen av Norges forhold til Kina, som har vært på frysepunktet siden Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, som en grunn til å være optimistisk.

– Vår kontakt med verden rundt oss sikrer arbeidsplasser, gode lønninger og finansierer velferdsordningene våre. Derfor er jeg glad for at Norge igjen har etablert normalt samarbeid med Kina.

– Historien har også lært oss hvordan det er å være en liten brikke i stormaktenes spill. Og at vi står tryggest når vi står sammen med andre land som deler våre demokratiske verdier.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Tro på Norge

– Jeg har tro på Norge. Og jeg har tro på nordmenn. Vi er stolte av det vi får tilsammen. Vi stiller opp for hverandre og er gode sammen, sa hun, før hun la til:

– Men vi trenger også enkeltpersoner som flytter vårt samfunn fremover, sa hun, med referanse til gründere, forskere og ildsjeler.

Statsministeren sa at politikere kan legge til rette for nye, private jobber, men det er «dristige kvinner og menn som» må skape dem.

– Fremover må vi skape et større rom for de personlige initiativene. Vi må heie dem frem, sa hun, før hun trakk frem enkelteksempler.

Koble fra brukte sprøytespisser

Først nevnte statsministeren Christian Mide som i sitt arbeid på fastlegekontoret i Ballstad i Lofoten så behovet for en enkel og sikker måte å koble fra brukte sprøytespisser på.

– Og så laget han en slik sprøyte. Den skal nå selges i en rekke land verden rundt. Potensialet er stort. Flere av oss må i årene som kommer gjøre som Christian Midesa, sa statsministeren.

Banebrytende kreftforskning

Hun trakk også frem bedriften BerGenBio og James Lorens.

– Han ledet en forskergruppe ved Universitetet i Bergen. De forsket frem teknologien som bedriften nå jobber videre med. De har nylig testet sin nye kreftmedisin. Resultatene på blodkreft var enda bedre enn forventet. Et viktig gjennombrudd. Vi ønsker flere slike forskningsgjennombrudd. Derfor har regjeringen økt forskningsinnsatsen betydelig, sa hun.

Kvinnelig somalisk bussjåfør

– Men det er også mye velferd i det å ha en jobb. Det vet de mange tusen som i dag står uten jobb, og som vi tenker særlig på ved starten av det nye året, sa Solberg og trakk frem Aisha Ali Mohammed, trebarnsmor og Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør.

– Hun har utfordret holdninger i sitt miljø om at kvinner skal være hjemmearbeidende. Hun har fått kritikk for at hun gjør en manns arbeid. Og for at hun bruker bukser. Men hun har også fått kritikk av etniske nordmenn fordi hun kjører buss med hijab.

– Er du så heldig å havne på hennes buss, håper jeg du gir henne et varmt smil.

Her er Aftenpostens leder om Solbergs nyttårstale for ett år siden

Initiativ på jobben

Solberg pekte også viktigheten av personlige initiativ som den enkelte kan ta på jobben sin.

– Ikke alle blir gründere. Like viktig er de initiativene som engasjerte ansatte tar på jobben sin, sa hun og fortalte om et møte med sykepleier Mohsen Jamei som hun traff Bjørkelia bokollektiv på Gjøvik.

– Han så at de eldre spiste for lite. Flere var underernært. Før halv to var både frokost, lunsj og middag servert. Mohsen Jamei flyttet middagen til halv fire.

– Resultatene er fantastiske. Nå arbeider regjeringen for at alle eldre skal få middag senere på dagen, sa Solberg.

– Eksemplene jeg har trukket frem, viser hva enkeltmennesker kan oppnå. Vi ser at nye bedrifter skapes.

– Vi er på rett kurs, selv om mye gjenstår. I fremtiden kommer vi til å trenge enda flere nye, private bedrifter. La oss bruke det nye året til å heie frem dem som skaper de nye jobbene, sa hun.