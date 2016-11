Statsministeren kobles inn i budsjettforhandlingene for å hindre krise

Etter det NTB erfarer, skal de fire lederne på borgelig side møtes hos statsminister Erna Solberg i kveld.

Ifølge statsministerens kalender skulle hun egentlig deltatt på en gallamiddag med Bergens næringsråd fredag kveld.

– Vi har fått en avmelding fra statsministeren i formiddag, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Geir Mikalsen til Aftenposten.

I det tredje og hittil siste tilbudet Høyre og Frp la på bordet i går, lokket Høyre og Frp med mellom to og tre milliarder kroner til tiltak som skal få ned klimautslippene, får Aftenposten opplyst av kilder i regjeringspartiene tett på forhandlingene.

Frister KrF med kontantstøtte og tidlig innsats

Høyre og Frp skal blant annet være villige til å bruke mer penger på kollektivtrafikk og miljøteknologi.

Regjeringspartiene har imidlertid hittil ikke vært villige til å endre den mye omtalte pakken med tiltak knyttet til bil- og drivstoffavgifter.

I tillegg til milliaderdene for å få ned klimautslipp innholder tilbudet fra regjeringen disse punktene:

KrF får «belønning» i form av at kontaktstøtten, som i dag er på 6000 kroner, økes med mer enn prisstigningen.

Engangsstønaden går opp. Dette er en hjertesak for KrF.

Det settes av mer penger til tidlig innsats i skolen. Dette er også en helt sentral KrF-sak.

Færre asylankomster enn ventet i år, frigjør 1,8 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år, ifølge NTB. Det økte handlingsrommet bidrar til å finansiere tiltakene som er forelått i det tredje tilbudet fra Regjeringen.

Hareide: - Altfor dårlig

KrFs stortingsrepresentanter satt frem til klokken i 14 i gruppemøte.

– Dette handler om mer en bilpakken. Satsingen på skole, distrikt og familie er altfor for dårlig, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten om regjeringens siste tilbud.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Klokken 14 har KrF kalt inn sitt landsstyre til et ekstraordinært møte for å orientere om fremdriften i budsjettforhandlingene.

Hva skjer om budsjettforhandlerne ikke greier å bli enige? Da bør Høyre styre alene, mener sentrale kilder i Venstre og KrF

KrF-kilder: Vil trolig stå sammen med Venstre

Fredag kl 11 møttes de parlamentariske lederne på Stortinget til samtaler i de fastlåste forhandlingene om neste års statsbudsjett.

Det pågår mange spekulasjoner om hvorvidt KrF vil stå «last og brast» med Venstre. KrF har hele tiden unnlatt å låse seg like hardt til å kreve endringer i bilpakken som Venstre har gjort.

Etter et intervju med VG torsdag ble Hareide oppfattet som om han åpnet for å redde regjerinen ved å stemme for deres bilpakke selv om Venstre gikk i mot.

Men kilder Aftenposten har snakket med fredag, sier alt tyder på at KrF og Venstre vil opptre samlet i budsjettsamtalene og fortsette forhandlingene sammen eller bryte sammen.