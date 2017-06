Stilte i nordlandsbunad i protest mot å bli trønder

I dag stemmer Stortinget over Regjeringens kommunereform. Spesielt debatten om tvangssammenslåingene vekker sterke følelser.

– Når du finner datteren din bevisstløs på badegulvet, og sønnen din våkner med sterke smerter i brystet, blir du opptatt av ambulansetjenesten. Det er forskjell på om ambulansen er 35 kilometer unna som i dag, eller 7 mil som den blir i fremtiden, sier Ap-representant Lisbeth Berg Hansen til Aftenposten.

Når Bindal går fra å være en liten Nordlands-kommune til å bli del av en stor Trøndelags-kommune, er Berg Hansen sikkert på at mange av kommunens gode velferdstjenester vil bli forringet.

– I dag har vi ingen ventetid på barnehageplass, sier hun, og regner med at også dette godet vil bli redusert.

Berg Hansen har også tidligere gjort det klart hvor ille hun synes regionsammenslåingen er.

I februar sammenlignet hun i et VG-intervju kommunereformen med Russlands annektering av Krim-halvøya. I dag, når Stortinget skal votere over både kommunesammenslåinger og regionreformen, valgte å hun å markere det sitt gamle hjemfylkes festdrakt.

Det ligger an til at hjemkommunen hennes Bindal slås sammen med trønderkommunene Vikna, Nærø og Leka.

Står om en eller to stemmer

– Historisk dag uansett hva slags vedtak Stortinget måtte finne på. Slik åpnet leder i Kommunal- og forvaltningskomiten, Frps Helge André Njåstad, debatten om den største kommunereformen i Norge siden 1960-tallet.

– Vi har kommet frem til et resultat egentlig ingen er enig i, sier Sps leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er lite konstruktivt å bare kritisere. Vi må tilbake til 1960-tallet for å få Senterpartiet i godt humør når det gjelder kommunereformer, svarte Sanner.

Som alltid i spørsmål om sammenslåing med og uten tvang, utløser forslag om kommunereformer sterke følelser knyttet til identitet og demokrati, og førte til skarp ordbruk som «tvunget i kne», «tvangsekteskap» og «overkjøring av lokaldemokratiet» i debatten.

Etter en årelang prosess lokal, regionalt og nasjonalt er det et skjørt kompromiss som behandles i Stortinget i dag. Kommunereformen har kun Høyre, Frp og Venstres stemmer bak seg. Det vil si at forslaget vil bli vedtatt med kun to stemmers overvekt hvis alle representantene følger sitt partivedtak.

– Lang rekke tvangsekteskap

– Her har Venstre opptrådt som Kirsten Giftekniv i en lang rekke tvangsekteskap, ifølge SVs Karin Andersen.

Men Frps Ingebjørn Godskesen har varslet at hun vil stemme mot regionreformen, og også vurderer å stemme mot kommunereformen. Dermed kan regjeringspartiene ha kun en stemmes overvekt, og det legger en uvanlig aura av alvor og spenning rundt debatten før avstemningen i ettermiddag. Hvis en representant til bryter med partiet, kan faktisk hele reformen stanses.

Reformen og kuttet i antall fylkeskommuner fra 19 til 11 nye regioner, er derimot uten spenning knyttet til voteringen fordi også KrF støtter Regjeringen, og dermed sikrer et betryggende flertall.

Blir flertallspartienes forslag vedtatt, vil det nye antallet kommuner bli 354 etter 11 tvangsvedtak, mot en eller flere kommuners vilje.

Aps Helga Pedersen angrep Frp for at de vanligvis sier de er opptatt av «folk flest» og folkeavstemninger, men at de nå «likevel vil overkjøre folkestyret og lokaldemokratiet.

– Når to representanter fra regjeringspartiene kan velte kommunereformen, viser det hvor syltynn forankring reformen har, sier Aps Helga Pedersen.

Sanner avviser overkjøring

– Vi ønskene likeverdige tjenester der folk bor, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Han mener det har vært bred involvering over hele landet, og avviste påstander om at lokaldemokratiet er overkjørt.

–Stortinget har et overordnet ansvar for hvordan vi skal organisere landet vårt, sier han.

Seks ting du bør vite om kommunereformen: Kommunereformen vedtas med knapt flertall

