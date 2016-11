Stoltenberg advarer Trump mot sololøp i forsvarspolitikken

Etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA onsdag har mange stilt spørsmål om hva dette vil bety for NATO-alliansens fremtid og det forsvarspolitiske samarbeidet mellom USA og Europa.

I en eksklusiv kronikk i den britiske avisen The Guardian søndag advarer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg både USA og Europa mot å snakke ned betydningen av samarbeidet.

«Å gå alene er ikke noe alternativ, verken for Europa eller USA», skriver han i kronikken.

Advarer mot å dyrke forskjellene

Stoltenberg advarer mot å dyrke forskjellene, og oppfordrer heller til å vektlegge samarbeid og det som forener.

Han minner om at den eneste gangen NATO-alliansen har tatt i bruk paragraf 5 i NATO-pakten om at et angrep på én medlemsstat er et angrep på alle var etter 11. september-angrepet i USA i 2001.

Trump klagde før han ble valgt over at europeiske NATO-medlemmer ikke bruker nok på forsvar, og at USA tar en for stor del av NATO-regningen.

– Trenger sterkt amerikansk lederskap

Denne frustrasjonen har også Obamas administrasjon, men Trump går lenger og har skapt tvil om USA vil komme til unnsetning hvis et land blir angrepet og ikke har betalt nok i forkant.

«I disse usikre tider trener vi sterkt amerikansk lederskap og vi trenger at europeerne bærer sin del av byrden. Men mest av alt trenger vi å anerkjenne verdien av partnerskapet mellom USA og Europa», skriver Stoltenberg.

USA står i dag for 70 prosent av NATO-landenes forsvarsutgifter. Stoltenberg mener amerikanerne med rette kan ta til orde for en mer rettferdig fordeling av byrdene, men minner om at 22 av medlemsstatene vil øke sine forsvarsutgifter i år.