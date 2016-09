Stoltenberg åpner opp om den bitre konflikten mellom ham og Jagland

Den nåværende Nato-sjefen Stoltenberg gir et detaljert innblikk i den betente striden mellom ham og Thorbjørn Jagland i boken «Min historie» som kom i butikkhyllene fredag.

I boken skriver han hvordan samarbeidet mellom de to krasjet i etterkant av det katastrofale valgresultatet 2001.

«Situasjonen var uholdbar. Vi snakket mildt sagt ikke godt sammen i ledelsen,» skriver den tidligere statsministeren i boken.

Stoltenberg mener at Jagland ikke tok ansvar for valgnederlaget, og at oppfatningen til mange var at Jagland ga regjeringen skylden. Før valget var Jagland partileder og Stoltenberg statsminister.

«Thorbjørn ble stadig mer innadvendt. Han var også vært konfronterende, og oppfattet alle avvikende synspunkter som kritikk og personangrep. Han var vanskelig å få kontakt med og enda vanskeligere å samarbeide med,» skriver Stoltenberg.

«Greide ikke mer»

Derfor valgte Stoltenberg å møte nære fortrolige og de mest sentrale tillitsvalgte i partiet uten at Jagland visste om det.

«Vi hadde vært lojale i ni år. Nå greide vi det ikke mer», skriver Stoltenberg.

Noen av disse møtene var i Jan-Erik Larsens leilighet på Bislett. Det møtte han blant annet Bjarne Håkon Hanssen, Jonas Gahr Støre og hans rådgiver Marianne Aasen Agdestein.

Lise Åserud / NTB scanpix

«Vi passet på ikke å bli sett sammen da vi ankom denne leiligheten. Vi kom fra forskjellige retninger og på forskjellige tidspunkter. Flere av oss hadde kjente ansikter, og vi var redde for at noen skulle mistenke oss for å komme som for å fraksjonere. Og det var jo nettopp det vi skulle,» skriver Stoltenberg.

Lang strid

Striden mellom han og Jagland hadde da pågatt siden tidlig på 1990-tallet, etter at Gro Harlem Brundtland i 1992 offentliggjorde at hun ville gå av som partileder.

Da endte rivaliseringen med at Stoltenberg trakk sitt kandidatur som partileder, mens Jagland ledet partiet frem til Stoltenberg tok over nesten ti år senere.

«Jeg er veldig glad det gikk som det gjorde. Det var et tog som gikk, men for min del kom det flere. 1992 var for tidlig både for meg og for partiet. En 33-åring er ikke klar for et slikt verv,» skriver Stoltenberg i boken.

I boken tar Stoltenberg også oppgjør med flere tidligere statsråder og partikolleger.

Ett av kapitlene i boken handler om bråket før og etter fredsprisen ble delt ut til til Lio Xiaobo.

Også her var Jagland involvert, da som leder av Nobelkomitéen.

I boken skriver Stoltenberg at han fikk beskjed om at den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen skulle få prisen like før offentliggjøringen fra Ingvard Havnen, som er leder av den internasjonale avdelingen ved Statministerens kontor.

«Ingen av oss var overrasket over hvem som vant. Vi hadde flere ganger tidligere diskutert muligheten.»

Arbeiderpartiets nåværende leder Jonas Gahr Støre har tidligere blitt beskyldt for at han prøvde å påvirke Nobelkomitéen slik at ikke Xiaobo skulle få prisen.

I boken avviser Stoltenberg at det var noen form for påvirkning.

«Om noen tror en henvendelse fra meg eller Jonas Gahr Støre kunne ha redusert muligheten for at Liu Xiaobo skulle få fredsprisen så kjenner de Jagland veldig dårlig.»

– Uvanlig intesitet i advarslene

Stoltenberg skriver i boken at de nærmest hvert eneste år etter at Dalai Lama fikk fredsprisen i 1989 har blitt advart mot at fredsprisen ikke skal gis til kinesiske opposisjonelle.

«Dette året hadde det vært uvanlig intensitet i advarslene. Utenriksminister Yan Jiechi hadde på kort varsel invitert Jonas Gahr Støre til Kina i august. Der hadde han fått klar besked. Ikke gi fredsprisen til Liu Xiabo! Det vil få store konsekvenser for samarbeidet mellom våre to land,» heter det i boken, før Stoltenberg fortsetter:

«Jonas påpekte at det ikke var noe regjeringen rådde over. Det hjalp lite.»

Dermed ble det et tøft forhold mellom Norge og Kina. I boken beskriver Stoltenberg at han møtte steinansikt, og at dette ikke var en liten sak for den kinesiske presidenten Hu Jintao. NATO-sjefen skriver han ofte møtte statsledere som må minnes om konflikter de har gående.

«Han var president for et land med 1,4 milliarder mennesker. Han hadde endeløse dagsordener. Med denne saken kjente han. Den engasjerte ham, og han var åpenbart veldig sint på Norge.»