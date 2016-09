Stoltenberg vurderte å gå av etter 22. juli

– Ville jeg makte en periode til med en jobb som tok all min tid? Hvor jeg aldri kunne være bare privatpersonen Jens Stoltenberg? – skriver den tidligere Ap-lederen og statsministeren i boka «Min historie» som kom ut på Gyldendal fredag.

Tvilen rev i Stoltenberg fram mot sommeren 2012. Det handlet ikke bare om å motivere seg for en ny valgkamp i 2013, han måtte også tenke ytterligere fire år fram.

Ingrid sa nei

At partiet lå dårlig an på meningsmålingene medvirket også til at han spurte seg selv om det ville være riktig å si ja til gjenvalg når nominasjonskomiteen i Oslo Ap skulle få svar i løpet av august 2012.

Med i vurderingene var det dessuten at kona Ingrids ønsker alltid hadde kommet i annen rekke helt fra han ble valgt til nestleder i Ap i 1992. Og da Stoltenberg i 2008 takket ja til gjenvalg året etter, skjedde det uten en skikkelig diskusjon med kona i forkant. «Dette blir i hvert fall siste gang», sa Ingrid da.

Endret alt

Men da Alexandra Bech Gjørv la fram 22. juli-kommisjonens knusende rapport forsvant all tvil.

«Om jeg trakk meg nå, ville det bli tolket som at det var på grunn av rapporten», skriver Stoltenberg, som legger til at han neppe ville bli trodd om han begrunnet en eventuell avgang med hensynet til familien.

Ifølge Stoltenberg ville en avgang bety at han fraskrev seg ansvar for «å lære, trøste, handle og iverksette tiltak som kunne hindre at noe slikt skjedde igjen».