Skole-Norge kan få et nytt minstemål for antall lærere pr. elev etter et eventuelt regjeringsskifte til høsten.

Men skal den være på skole- eller kommunenivå? Og på hvilke trinn? Lærerspørsmålet pekes ut som én av ti saker det kan bli bråk om på Aps landsmøte, som startet torsdag ettermiddag.