Støre: Mot forsvarsenighet mellom Ap og regjeringen

Han ber regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF «rydde opp» i prosessen rundt 2017-budsjettet, som de fire borgerlige partiene nå forhandler om.

– Ap og regjeringspartiene har kommet langt, og jeg tror vi ser enighet om hovedtrekkene i langtidsplanen. Vi har tatt ansvar for det, for det trenger landet. Vi kan ikke ha vingling rundt langtidsplanen for Forsvaret, sier Støre.

– Mellom regjeringspartiene og de to samarbeidspartiene er det uenighet om hvordan de skal håndtere budsjettprosessen for 2017. Det kan ikke vi sitte og bidra til. Ap får avvente at de fire partiene og statsministeren rydder opp i det, legger han til.

Støre forlot mandag morgen etter kort tid et møte med de fire andre partiene, som ble sittende samlet for å diskutere forsvarsbudsjettet for 2017. (©NTB)