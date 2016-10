Støre angrep Solbergs rekordhøye oljepengebruk

I sitt budsjettforslag foreslår regjeringen å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet i 2017, 20 milliarder mer enn i år.

– Regjeringen skriver at i 2018 og årene etter vil det være rom til å fase inn 4 nye milliarder. Altså en tilnærmet bråstopp – og det mens vi vil ha et ledighetsnivå som ligger 30 prosent høyere enn da regjeringen overtok, sa Støre.

– Hvilke tanker gjør statsministeren seg om det handlingsrommet hun overlater til regjeringen etter valget 2017? ville han vite.

Solberg viste til at oljenedturens omfattende påvirkning på norsk økonomi gjør det naturlig å bruke mer penger. Hun minner om at også Ap har økt oljepengebruken i sine alternative budsjetter og også foreslått «veldig destruktive skatteøkninger for norsk næringsliv».

– Det ville vært større nedgang hvis vi ikke hadde brukt handlingsrommet vårt nå, sa Solberg.

Venstre-nestleder Terje Breivik ga statsministeren honnør for «gode svar på Aps blygselsløse fremstilling av fakta».

– Arbeiderpartiet prøver å overbevise opinionen om at de kan oppheve skadevirkningene av oljeprisfallet, sa han. (©NTB)