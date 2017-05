Støre ledet an i 1.mai-tog fullt av paroler Arbeiderpartiet ikke stiller seg bak

I strålende vårsol gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre og Rødt-leder Bjørnar Moxnes side om side fremst i 1. mai toget i Oslo.

Politiet anslår at rundt 8000 deltok i feiringen i Oslo. I fjor var politiets anslag rundt 10.000.

Hovedparolen var «H og Frp ut av regjering», noe Støre vil jobbe for frem til valget 11. september. Men i tillegg gikk Støre foran en rekke paroler som er et godt stykke unna Arbeiderpartiets vedtatte politikk.

– Mange av de parolene er jeg enig i, men ikke i alle. Sånn er det på 1. mai. Det er mange paroler, og de er vedtatt med vekslende flertall. Så får folk gå bak de parolene de føler seg komfortable med, sier Støre til Aftenposten mens han går nedover Torggata.

Dagen startet grått og kaldt, men da toget kom i gang var det en blå himmel som hvelvet seg over Oslo.

Støre og Moxnes gikk foran en lang rekke bannere, der det blant annet sto:

varig vern av LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja. red.anm.).

forby dagens bemanningsbyråer

nei til EØS

bygg ikke kommersielle utleieboliger

seks timers arbeidsdag

boikott Israel

rett opp pensjonsreformen

Under landsmøtet i april vedtok at Arbeiderpartiet å starte konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten. Partiet er også tilhenger av EØS-avtalen.

I utkastet til nytt partiprogram finnes det ingen forslag om å forby bemanningsbyråer, og Arbeiderpartiet har vedtatt å slå ring rundt pensjonsreformen.

Vil ikke ha seks timers arbeidsdag

Støre vil ikke ta stilling til hver enkelt av parolene Aftenposten viser ham, men svarer på noen av dem:

– Hva med seks timers arbeidsdag?

– Nei, det mener ikke vi er en god regel. Jeg mener vi må ha større mangfold i hvordan folk jobber. Noen kommer til å jobbe seks timer, men som virkemiddel for arbeid tror jeg ikke det er et godt forslag.

– Vil du boikotte Israel?

– Nei.

Aftenposten ba Støre sende en 1. mai-hilsen til sin politiske hovedmotstander Erna Solberg.

Han tenker seg lenge om og starter, før han stopper opp:

– Jeg gleder meg til en spennende valgkamp og i dag mobiliserer vi, sier Støre.

Én internasjonal parole

Det var én ren internasjonal parole i toget på arbeidernes internasjonale festdag. Det var «Anerkjenn Palestina – boikott Israel».

– Det er den internasjonale dagen for solidaritet, så det bør være det som opptar oss mest, sier Støre.

– Men synes du én internasjonal parole er passe?

– Jeg har ikke vært med på å vedta de parolene. Men for meg er dette den internasjonale dagen for solidaritet. Det er det viktigste å markere i dag.

Vil redusere forskjellene

På Youngstorget stilte partilederne på venstresiden opp på rekke med sine budskap.

Både i hovedparolen og i talen var økte forskjeller et sentralt tema. Støre tok opp «store, urettferdige skattekutt» og svekket arbeidsmiljølov.

– Får denne utviklingen fortsette, får vi et kaldere samfunn. Vi får et annet Norge. Vi får et forskjells-Norge, sa han.

Skattelette fra Støre

Men også Støre lovde skattelettelse i sitt tale. Han vil at flere fagorganiserer seg fordi det er «en nøkkel til et godt arbeidsliv» som igjen er «nøkkelen til et godt samfunnsliv».

– Derfor vil vi doble fagforeningsfradraget, sa han til de fremmøtte.

Me skattereglene for 2017 betyr dette en skattelettelse på inntil 924 kroner for den som er fagorganisert.

Lysbakken varsler oppgjør

SV-leder Audun Lysbakken kjemper rundt sperregrensen.

– Vi må gjøre valget til et generaloppgjør med økte ulikheter i makt og rikdom i landet vårt. Den blå regjeringen er den økonomisk elitens regjering, sa Lysbakken.

Rødts leder Bjørnar Moxnes tok utgangspunkt en meningsmåling som viste 3,9 prosent til partiet Rødt. Fra talerstolen drømte han en promille mer.

– Da snakker vi om 7–8 på Stortinget. Vi kan komme i en unik vippeposisjon, sa han på Youngstorget.

Men hvis det får slik, kan ikke Støre og Ap. ta Rødts støtte for gitt, var budskapet fra Moxnes.

– Alt som står i hodet på Arbeiderpartiet er Kristelig Folkeparti. Dét blir det ingen forandring av, sa Moxness i sin tenkte vippeposisjon.