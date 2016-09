Støre lover milliardsatsing på de yngste elevene

I forrige uke lovet Ap gratis skolemat til alle. Nå lover Ap-leder Jonas Gahr Støre ekstrasatsing på de minste elevene - for å stanse frafallet i videregående skole.

– Den største utfordringen i skolen i dag er frafallet. En av fire elever i skolen slutter før de har bestått videregående opplæring. Det er 15.000 elever i hvert kull, sier Støre og viser til tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Den viktigste årsaken til at de faller fra er at de ikke lærer å lese, skrive og regne godt nok i de første skoleårene. Derfor trenger vi tidlig innsats, sier han.

Fakta: Les detaljene i Arbeiderpartiets garanti for tidlig innsats Økt lærertetthet og innføring av norm for lærertetthet: Tidlig innsats krever nok lærere til raskt å sette inn oppfølging tilpasset den enkelte elev. Et sterkere lag rundt de minste elevene: Spesialpedagogiske ressurser må flyttes ut av PP-tjenesten og ungdomsskolen og ned til de første skoleårene. Lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. trinn, skal ha rett til individuell oppfølging.aardal

«Tidliginnsats-milliarden»

Arbeiderpartiet vil derfor, i sitt nye partiprogam for perioden 2017–21, programfeste én milliard kroner - «tidliginnsats-milliarden» - over fire år og målrette pengene til de minste elevene, 1. - 3. klassingene.

– Dette vil koste, og det haster. Vi er i ferd med å tape kampen for tidlig innsats, sier Støre.

Han tar selvkritikk på at Ap ikke tidligere har gjort nok for tidlig innsats.

– Vi startet på dette, men løste ikke utfordringen på vår vakt. Det tar vi selvkritikk på. Men vi fikk på plass et stort løft for barnehagene, og vi satset kraftig på skolen blant annet gjennom mange nye lærerårsverk og en kraftig økning i støtten til videreutdanning for lærerne. Nå vil vi fortsette og forsterke dette viktige arbeidet, sier han.

Men han fyrer også løs mot dagens Høyre/Frp-regjering:

– 60.000 barn starter i 1. klasse hvert år. I dag er situasjonen slik at hver fjerde av disse ikke fullfører videregående. Med denne regjeringen har vi hatt tre tapte år. Tre nye kull har startet, svært lite har skjedd på dette området.

Kartlegging i 2. klasse

Arbeiderpartiet ønsker at alle elever skal kartlegges ved utgangen av 2. trinn.

– Vi vil gi en garanti. Elever som henger etter når de er ferdig med 2. klasse, skal ha rett til spesialoppfølging. I dag må man søke særskilt for dette, og starte en byråkratisk prosess. Da taper man tid, sier Støre.

Aps skolepolitiske talsperson,Trond Giske, forklarer at partiet vil lovfeste denne garantien. Den skal formuleres som et krav til skoleeierne.

Milliarden skal brukes til oppfølging i 1. og 2. klasse og pedagogisk ekstrainnsats.

– I dag bruker vi fortsatt dobbel så mye på spesialundervisning i ungdomstrinnet (8. - 10. klasse) som i 1. - 3. klasse, sier Giske.

– Vi setter inn innsatsen alt for seint, når elevene har gått glipp av mye læring.

Flere lærere

Støre peker på at klassene fortsatt er for store til å gi best mulig tilpasset opplæring tidlig. Også her tar han selvkritikk.

Den rødgrønne regjeringen (2005–2013) lovet gjennom to Soria Moria-erkæringer å innføre en norm for lærertett på maks 15 elever pr kontaktlærer.

– Det er fortsatt for mange elever pr lærer, og dette har vært stabilt siden 2013. 3 av 10 skoler i landets største byer vil ha førsteklasser med 26 elever, sier Støre.

– Hvorfor skal vi tro på dere denne gangen, når dere ikke klarte det med åtte rødgrønne år i regjering?

– Vi ansatte flere lærere, økte støtten til videreutdanning og økte antall skoletimer. Men vi ser at det er behov for å gjøre mer på tidlig innsats og klassestørrelser. Her legger vi nå inn innsatsen. Regjeringen har ikke levert her.

Skole svært viktig i valgkampen

Valgforsker Bernt Aardals velgerundersøkelser viser at skole har vært blant de to viktigste sakene for velgerne i hvert eneste stortingsvalg siden 2001.

– Arbeiderpartiet hadde sakseierskap til skole i 2005-valget, mens Høyre har hatt det i de to siste valgene. For Ap er det selvsagt veldig viktig å få sakseierskapet tilbake. Det gir også mulighet til for Ap til å stjele enda flere velgere fra SV, sier Aardal.

Fakta: Ap har mistet sakseierskap på skole til Høyre I 2005 mente 31 % av velgerne at Ap hadde den beste skolepolitikk, mens 23 % mente Høyre var best. I 2013 hadde Høyre tatt lederrollen: 35 % av velgerne mente da at Høyre hadde den beste skolepolitikken, mens Aps hadde falt fra 31 til 23 %. I 2001, da SV gjorde sitt beste valg noensinne, var det SV (og Høyre) som hadde sakseierskap på skole. Siden da har SV mistet helt grepet om skolepolitikken, i velgernes øyne. I 2013 mente bare 10 % av velgerne at SV hadde den beste skolepolitikken. Kilde: Bernt Aardal og Johannes Berg (2015): Valg og Velgere. En Studie av stortingsvalget 2013

– Arbeiderpartiet er på rett spor.

– Det er veldig bra og veldig viktig. Ap får full støtte fra lærerne på disse forslagene, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

– Vi vet at foreldrene også støtter dette.

Han sier nyere forskning er ganske klar på betydningen av tidlig innsats. Og at det også er en sammenheng mellom økt lærertetthet og læring.

– Når vi spør lærerne så sier 86 prosent at færre elever pr. lærer vil gi en mer praktisk innretning på undervisningen. 92 prosent av lærerne mener at det er særlig de svakeste elevene som rammes av for store klasser. 84 prosent mener økt lærertetthet i ordinær undervisning vil redusere behovet for spesialundervisning.

Utfordring til Støre

Han berømmer Ap for å fokusere på lærertetthet samtidig som partiet «har en idé om at ressursene til spesialundervisning kan brukes på en annen og bedre måte».

– Den kombinasjonen er svært viktig.

Han har likevel en utfordring til Arbeiderpartiet.

– Aps fokus på tidlig innsats i skolen er riktig. Men det er fristende å utfordre partiet på at tidlig innsats egentlig begynner i barnehagen. Der er det mye å hente på å ha 50 prosent barnehagelærere