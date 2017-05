Jonas Gahr Støre snakker om sin avdøde far, Knut Arild Hareide om den farlige fremtiden til sønnen. Begge gjør det for å få frem et politisk budskap.

Se hele reportasjen med eksemplene, øverst i saken.

Støre og Hareide har begge til felles at de bruker åpenhet for å selge et politisk budskap. Slik analyserer retoriker Kristian Bjørkdahl hvordan vi oppfatter budskapet politikerne prøver å selge.

– En politiker som i dag ikke kan vise at man er åpen og har et sett med verdier og en væremåte som matcher verdien åpenhet, har ingen sjanse. Dette er stort sett en tragedie, slik jeg ser det, sier Bjørkdahl.

Konflikt, uro, terror

Vi har plukket ut to eksempler. Begge er hentet fra landsmøtene i vår.

Under talen til landsmøtet til Arbeiderpartiet bygger partileder Støre en tankerekke hvor han først snakket om farens død før han til slutt ender opp med å tale om innvandringspolitikk.

Vi har også sett på Knut Arild Hareides tale under Krfs landsmøte.

Han starter talen med å snakke om sønnen, Tord Olav Mathias.

Det blir inngangen til å snakke om konflikt, uro og terror. Han lister så opp flere terroraksjoner og humanitære katastrofene for å underbygge alvoret i situasjonen.

Se reportasjen øverst for en analyse av eksemplene.