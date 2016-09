Det er ikke hver dag Ap-leder Jonas Gahr Støre møter Frp-politikere som i sak er mer enig med ham enn med Regjeringen. Men det skjedde i korridorene på et sykehjem på Kolsås i Bærum torsdag.

Bakteppet er dette: Helseminister Bent Høie har varslet at Regjeringen i kommende statsbudsjett vil legge om investeringstilskuddet til sykehjem. Kun utbygging som gir en netto økning i antall plasser i en kommune skal få slik støtte. Det betyr at kommunen selv må ta hele regningen for rehabilitering.

Støre og Bærum Frp: Regjeringen må snu

– Det er fullt mulig å snu, sier Jonas Gahr Støre og sikter til forslaget som han karakteriserer som «skivebom».

– Jeg forventer at Regjeringen endrer forslaget. Det vil føre til store utfordringer, sier Frp-politiker Torbjørn Espelien, som leder hovedutvalget for bistand og omsorg i Bærum kommune.

På vei inn til sykehjemmet passerte både Støre og Espelien et inngangsparti som delvis er angrepet av råte, og inne fikk de se små rom med «skaptoalett» og dusj på gangen.

Borgen, Ørn

– Bør være dusj på rommet

– Det bør være dusj på rommet, sier Støre i det han kikker inn på et fellesbad.

Beboernes rom er så små at det er vanskelig å bruke tilgjengelige hjelpemidler på dem. Det snart 40 år gamle sykehjemmet – med 28 plasser – betraktes som bygningsmessig utdatert og lite hensiktsmessig.

Derfor planlegger kommunen full oppussing og ombygging av lokalene. De skal i fremtiden gjøres om til omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede. Nye sykehjemsplasser må bygges et annet sted.

Mister opp mot 900 millioner kroner

Alt dette hadde kommunen trodd de skulle få investeringstilskudd til. Totalt legger kommunen opp til å bruke ca. 1,6 milliarder kroner til rehabilitering og oppgradering som ikke gir netto tilvekst i antall plasser frem mot 2025. Med dagens regelverk ville staten ha subsidiert drøyt 900 millioner.

Nå risikerer kommunen å bli sittende med hele regningen selv – men unntak av noe støtte til det som bygges i en overgangsperiode.

Oppfordrer Siv Jensen til å følge Frps programutkast

– Det blir en kjempeutfordring, sier Morten Svarverud, kommunalsjef for pleie og omsorg.

Formannskapet i Bærum med H-ordføreren i spissen har skrevet brev til Regjeringen om å reversere forslaget.

Og det er altså samme anmodning Ap-lederen kommer med. Støre oppfordrer Regjeringen til å lytte til lokalpolitikere i både Bærum, Oslo og en rekke andre kommuner.

Frp uenig med Regjeringen i programmet

Han har også oppdaget at Frp i utkast til nytt program tar til orde for at det fortsatt bør være et investeringstilskudd til rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem og lurer på om Siv Jensen som finansminister har et annet syn på saken enn som partileder.

– Ap kommer til å gjøre det vi kan for å stoppe forslaget, sier han og lover å gjeninnføre dagens regelverk om Ap kommer i posisjon neste år.

– Vet ikke hvordan det ender

Bakgrunnen for forslaget er at tilskuddet så langt har ført til relativt liten økning i antall heldøgnsplasser. I perioden 2005 til 2013 ble det kun en netto økning i antall institusjonsplasser på 567.

– Vi må ha et tilskudd som sørger for flere plasser. Det har vært et viktig budskap for oss hele tiden, sier Frp-politiker Kari Kjønaas Kjos, lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité. Men hun minner om at endelig forslag vil bli presentert i statsbudsjettet.

– Det har kommet signaler fra en del kommuner om at omleggingen skjer for kjapt. Vi har gitt tydelige signaler om at den ikke bør skje med så kort varsel, sier hun.

Fredag morgen røpet Bent Høie til NRK at full iverksettelse av omleggingen trer i kraft fra 2021, to år senere enn tidligere varslet.