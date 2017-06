Stortinget samlet til hemmelig møte om terrorsikring

Her er det ingen adgang for pressen, trekk ned i vandrehallen, var den klare beskjeden NTB fikk noen minutter før møtet startet i Stortingets kinosal klokken 8 mandag. Samtidig fikk stortingspolitikerne som deltar på møtet, beskjed om å legge fra seg mobiltelefonene sine utenfor møtelokalet.

– Det er flaut at vi skal ha denne lukkede høringen. Pinlig. Dette handler kun om å beskytte forsvarsministeren mot kritikk. Det handler ikke om å beskytte rikets sikkerhet. Det blir parodisk at vi må møte i et lukket møte om dette når vi kunne debattert dette i full offentlighet, sier Venstres Abid Raja til VG. Raja sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Fakta: om kritikken av regjeringens beredskapsarbeid * Riksrevisjonen pekte i en rapport i fjor på svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Grunnlaget var en større undersøkelse i 2015. * Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring. Forsvarsdepartementet har imidlertid sagt nei. * Regjeringspartiene Høyre og Frp fikk støtte fra KrF og dermed flertall i Stortinget for å holde sammendraget hemmelig. * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har holdt én åpen og én lukket høring i saken. * I kontrollkomiteen mener Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og KrF at regjeringen har opptrådt "sterkt kritikkverdig" i saken. * Venstre mener saken er "svært alvorlig og kritikkverdig" for regjeringen, mens Høyre og Frp ikke vil kritisere regjeringen. Det er dermed ikke flertall i Stortinget for formuleringen "sterkt kritikkverdig". * Kontrollkomiteen har levert en gradert og en åpen innstilling i saken. Stortinget holdt derfor et lukket møte mandag 19. juni, mens det skal være et åpent møte tirsdag.

Rapport: Verken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg

Det var ventet at det hemmelige møtet ville vare et par timer, og mandagens ordinære stortingsmøte starter klokken 10.

Saken som skal behandles på det lukkede møtet er den mye omtalte rapporten fra Riksrevisjonen, som slår fast at politiet og Forsvaret, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en trusselsituasjon.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har holdt både en åpen og en lukket høring om saken og levert en åpen og en hemmelig innstilling. Med til historien hører en langvarig krangel mellom Stortinget og regjeringen, som ikke ville frigi Riksrevisjonens sammendrag som var laget for å kunne offentliggjøres.