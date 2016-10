Stortingets byggesprekk kan få konsekvenser

Stortinget legger ansvaret på Multiconsult, som vant anbudsrunden om å bli Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning. I forrige uke varslet stortingspresident Olemic Thommessen (H) søksmål for å få dekket merutgiftene.

Tomas Moss

Som Stortingets egen budsjettkomité har kontroll- og konstitusjonskomiteen bedt om innsyn i korrespondansen med Multiconsult. Neste uke kan presidentskapet vente seg kritiske spørsmål fra komiteen.

– De vil dreie seg om Stortingets egen struktur for å ivareta kvaliteten og fremdriften i prosjektet, sier komitéleder Martin Kolberg til NTB.

Forsinket

Byggearbeidene ser ut til å bli ferdige sommeren 2018, ett år forsinket. Totalsummen anslås i øyeblikket å ende på opp mot 1,8 milliarder kroner, rundt 700 millioner kroner mer enn planlagt og 400 millioner mer enn anslaget fra fjorårets budsjettrunde.

På spørsmål om overskridelsene kan øke ytterligere, svarer Kolberg:

– Det vil jeg ikke si én setning om. Jeg vet ikke. Men saken er svært bekymringsfull og veldig alvorlig.

– Men hva slags signaler sender det til velgere og lokalt folkevalgte at Stortinget selv bommer med 700 millioner kroner?

– Jeg skal svare på det spørsmålet når jeg har full oversikt over årsaksforholdene, sier Kolberg.

Konsekvenser

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen slo allerede i fjor fast at budsjettoverskridelsen bør få konsekvenser for de ansvarlige. Og den med det øverste ansvaret er stortingspresidenten, ifølge ham.

Hauge, Jon

– Hvis det er ett navn, så er det stortingspresidenten, sier Lundteigen, som likevel ikke vil kreve Thommessen avgang nå.

– Han må selv vurdere hvilke konsekvenser dette bør få, sier han.

Sp-representanten var alene om merknadene i fjor, men heller ikke Høyres Michael Tetzschner vil utelukke kritikk mot Stortingets presidentskap når budsjettinnstillingen foreligger i november.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix



– Spørsmålet om personlig ansvar er for tidlig å besvare. Først må vi få fakta på bordet, så må vi vurdere om det er noen å kritisere, sier Tetzschner.