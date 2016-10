Stortings-utvidelse sprekker med 700 millioner - varsler søksmål

Byggeprosjektene i forbindelse med utvidelsen av Stortinget skulle opprinnelig koste 1,1 milliarder kroner. VG skriver tirsdag at sluttregningen trolig ender opp mot 1,8 milliarder, ifølge tall som Stortingets presidentskap har lagt inn i statsbudsjettet for 2017. Det betyr en budsjettsprekk på 700 millioner kroner.

Stortinget legger ansvaret på selskapet Multiconsult, som vant anbudsrunden om å bli Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning gjennom hele byggeprosjektet. Nå varsler Stortinget søksmål for å få dekket merutgiftene.

Kommunikasjonsleder i Multiconsult, Gaute Christensen, bekrefter at de har mottatt et varsel fra Stortinget om at de vil bli stevnet for retten.

Han sier prosjektet har vært langt mer komplisert enn noen hadde trodd på forhånd. Byggearbeidene ser ut til å bli ferdige sommeren 2018, ett år forsinket.

Per Olaf Lundteigen (Sp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener derimot at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommesen og direktør Ida Børresen.

– Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen.

På spørsmål om noen bør gå av som følge av overskridelsen, sier han at de ansvarlige først må få forklare seg før han sier sin mening om dette. (©NTB)