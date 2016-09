Tajik mener Anundsen har underlig lederstil

– Ren ansvarsfraskrivelse, sa Anundsen om hvordan politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har løst bemanningsutfordringene ved grensekontrollen på hovedflyplassen.

I helgen var køene opptil tre timer lange. Til slutt varslet Anundsen at Gardermoen politistasjon umiddelbart skal tilføres 14 nye stillinger. Samtidig sa justisministeren at det er politimesterens ansvar å prioritere oppgavene, og at det ikke går an på peke på andre.

– Det blir en merkelig situasjon når en politimester så til de grader blir satt på plass av justisministeren. Her må det åpenbart et meget godt møte til på kammerset. Det må ryddes opp så det holder, sier lederen av Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad til NRK.

– Underlig

Lederen av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), stiller spørsmål ved Anundsens lederstil:

– Det er en underlig form for ledelse. Å både kritisere politimesteren, samtidig som han på alle måter innrømmer at politimesteren hadde rett da han varslet om at de ikke har nok ressurser og stillinger til å håndtere situasjonen, sier Tajik til NRK.

Lederen av Norges Politilederlag, Geir Krogh, sier til kanalen at Anundsen sier ting offentlig som de færreste får høre i en medarbeidersamtale.

– Dette er ikke akseptabelt, sier han.

Ikke overrasket

Anundsen sier i en epost til NTB at han onsdag vil møte politimesteren og ledelsen ved Gardermoen politistasjon.

– Jeg mener det er nødvendig å se dette i sammenheng. Problemet er løst på kort sikt, og vi skal ha dialog om løsningen på lengre sikt. Derfor ser jeg fram til å møte politimesteren og lokal ledelse ved politistasjonen, sier justisministeren.

Kritikken fra Tajik tar han med fatning.

– Jeg er ikke overrasket over at opposisjonen er uenig med meg som statsråd. Det ville vært oppsiktsvekkende om de ikke var det, sier Anundsen. (©NTB)