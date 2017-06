Tvangssammenslåing av kommuner vedtatt med én stemmes overvekt

Etter en lang, opphetet debatt, og med alle 169 representantene tvunget til å være til stede under avstemningen i salen, ble den omstridte kommune- og regionreformen til regjeringen vedtatt i torsdag kveld.

Reformen innebærer at antallet fylkeskommuner kuttes fra dagens 19 til 11 nye regioner.

Antallet kommuner reduseres til 354. 11 tvangsvedtak som berører 14 kommuner måtte til for å få reformen i havn.

De nye kommunene og regionene skal etter planen være på plass innen 1. januar 2020. Opposisjonen har varslet at de ønsker å gjøre om vedtak hvis de vinner valget til høsten.

– Ikke flertall i folket

Underveis i debatten ble det blant annet hevdet at «fornuften er på ferie», og det ble sitert spørsmål fra velgere om kommunegrensene «var trukket opp på nachspiel».

– En vanskelig sak som handler om følelser, tilhørighet og mye mer, forklarte Frp-utbryteren Godskesen, som representerer Aust-Agder.

Mens regjeringspartienes talsmenn ellers mente det var bred enighet om de fleste forslagene, var opposisjonen av stikk motsatt oppfatning.

– Det er et dypt splittet vi står overfor i dag, sa Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Det er ikke flertall for denne reformen i det hele tatt. Det finnes et stortingsflertall, men det er et flertall som er presset på plass, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Dette er ikke Stortinget verdig. Stem etter hjertet, stem etter programmet, oppfordret Sp-lederen også, uten hell.

Stemte imot noen av forslagene

Ingebjørg Godskesen stemte mot sammenslåing av Aust- og Vest-Agder til ett fylke, og mot at Mandal, Marnardal og Lindesnes slås sammen til én kommune. Likeledes stemte hun mot at Kristiansand, Søgne og Sogndalen slås sammen.

Men forslaget fra Høyre, Frp og Venstre ble vedtatt med 85 mot 84 stemmer. Ap, SV, Sp, KrF og MDG stemte imot.

På forhånd var det knyttet spenning til om ytterligere én eller flere representanter fra det knappe flertallet ville bryte med partilinjen og torpedere kompromisset i noen av enkeltavstemningene.

Men Godskesen ble alene om å stemme mot partilinjen.

«Tvangsekteskap»

Som alltid i spørsmål om kommunesammenslåinger og bruk av tvang, utløste debatten sterke følelser knyttet til identitet og demokrati, og førte til skarp ordbruk som «tvunget i kne», «tvangsekteskap» og «overkjøring av lokaldemokratiet» i debatten.

Blant dem som reagerer sterkest mot bruken av tvang, er Lisbeth Berg-Hansen (Ap), fra Bindal i Nordland. Hennes kommune blir ikke bare sammenslått med Vikna, Nærø og Leka med tvang, men også flyttet ut av Nordland og inn i den nye, sammenslåtte regionen Trøndelag.

– Når du finner datteren din bevisstløs på badegulvet, og sønnen din våkner med sterke smerter i brystet, blir du opptatt av ambulansetjenesten. Det er forskjell på om ambulansen er 35 kilometer unna som i dag, eller 7 mil som den blir i fremtiden, sa Berg Hansen.

Hun stilte i Nordlands-bunad for å markere identiteten.

– Lang rekke tvangsekteskap

– En historisk dag uansett hva slags vedtak Stortinget måtte finne på.

Slik åpnet leder i Kommunal- og forvaltningskomiten, Helge André Njåstad (Frp), debatten om den største kommunereformen i Norge siden 1960-tallet.

– Her har Venstre opptrådt som Kirsten Giftekniv i en lang rekke tvangsekteskap, mente Karin Andersen (SV).

Helga Pedersen (Ap) angrep Frp for at de vanligvis sier de er opptatt av «folk flest» og folkeavstemninger, men at de nå «likevel vil overkjøre folkestyret og lokaldemokratiet.

– Når to representanter fra regjeringspartiene kan velte reformen, viser det hvor syltynn forankring den har, sa Pedersen.

Sanner avviser overkjøring

– Vi ønsker likeverdige tjenester der folk bor. Stortinget har et overordnet ansvar for hvordan vi skal organisere landet vår , sier kommunalminster Jan Tore Sanner (H).

Han mener det har vært bred involvering over hele landet, og avviste påstander om at lokaldemokratiet er overkjørt.

–Vi har hatt en lang debatt, en opphetet debatt. Men vi er enig om det aller meste, sier Sanner.