VG: Joshua French ankom Norge i dag

– Klokken 18.00 i dag vil jeg og utenriksministeren holde en pressekonferanse om situasjonen til Joshua French. Dette er en sak som har engasjert og berørt mange de siste årene, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Facebook.

Ifølge VGs opplysninger er French nå løslatt i Kongo, og han skal ha ankommet Norge onsdag formiddag.

– Vi avventer pressekonferansen, jeg kommer til å være der jeg også, vi tar alle spørsmål da, sier French' advokat, Hans Marius Graasvold til NTB.

Moren til Joshua French, Kari Hilde French, har ingen kommentar til saken.

– Du må henvende deg til UD, sier hun til NTB.

Joshua French ble i 2009 pågrepet og senere dømt til døden for blant annet medvirkning til drap på sjåføren Abedi Kasongo, våpenbesittelse og spionasje.

Junge, Heiko / SCANPIX

I januar 2014 ble han dømt for å ha drept kameraten Tjostolv Moland i fengselet.

VG skrev i februar om hvordan norske og kongolesiske myndigheter har i stillhet forhandlet frem en avtale som innebærer French overføres til Norge.

Det var 27 februar i år at justisminister Alexis Thambwe Mwamba i en samtale med NRK opplyste at Kongos president hadde gått med på å benåde French i løpet av 2017.

Hensynet til hans mor skal ha vært den direkte årsaken til at sønnen skulle slippes fri.

Moren, Kari Hilde French har i flere år oppholdt seg i Kongo, hvor hun har jobbet iherdig for å få sønnen fri.

Molands far: - Fantastisk nyhet dersom det stemmer

– Jeg tror det ikke før jeg vet at Joshua French sitter på flyet hjem, sier Knut Moland, far til avdøde Tjostolv Moland, til Dagbladet

Knut Moland sier at det er fantastiske nyheter, men at det har vært så mange skuffelser i denne saken at han ikke tror på at French er løslatt før han hører at han sitter på flyet.

– Hvis han har overlevd åtte år der nede i det helvetes møkkalandet, og bruk gjerne de ordene, så vil han komme til å klare seg her hjemme i Norge, sier Knut Moland til Dagbladet.