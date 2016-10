Valgeksperter: Høyre og Frp kan regjere alene

– Selv om samarbeidsavtalen opphører, har egentlig alle noe å tape på regjeringskrise som gir en helt ny regjering, mener valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Han mener det er mest sannsynlig med en ny regjering bestående av Høyre og Frp, og får følge av flere valgforskere.

Ekspertene er enige

Tuastad, Johannes Bergh og Frank Aarebrot er samstemte om hva som er de mest aktuelle scenariene fremover hvis Venstre bryter samarbeidsavtalen:

Høyre/Frp-regjeringen fortsetter. Fordi:

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen har begge for mye å tape på å gå av.

Dessuten er det ingen som tror at Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å ta over ett år før valget. Støre var tydelig i Debatten på NRK1 torsdag, da programleder Ingunn Solheim spurte Støre om han var klar til å bli statsminister hvis Regjeringen går av.

– Jeg er klar til å ta over når Ap vinner valget neste høst, sa Støre.

Flere Venstre-fylkesledere vi bryte

Et klart flertall av Venstres fylkesledere er forberedt på å bryte partiets samarbeidsavtale med Regjeringen hvis budsjettforhandlingene ikke fører til vesentlig reduksjon i klimagassutslipp. Forhandlingene starter rundt 1. november.

Samtidig har Frps fylkesledere gjort det klart at det ikke er aktuelt å imøtekomme Venstres krav om et grønnere budsjett.

Statsminister Erna Solberg har sagt at Regjeringen ikke har mer å gi på det grønne skatteskiftet i statsbudsjett.

KrF er tydelig på at hvis Venstre bryter, så gjør også KrF det.

Alvorlig for Venstre

– De borgerlige partiene vil bli anklaget for kaos og at de ikke er regjeringsdyktige. Og Ap vil i valgkampen ikke kunne surfe på en eventuell regjeringsslitasje, sier Svein Erik Tuastad.

Tuastad «spår» at en ny Høyre/Frp-regjering vil kunne få flertall for statsbudsjettet med KrF, og slik fortsette i posisjon.

Han mener en slik situasjon vil være mest alvorlig for Venstre:

– Venstre har malt seg opp i et hjørne ved å være anti-Ap, men samtidig love grønt skifte. Forhandlingssituasjonen deres er dårlig siden de frem til nå har insistert på at Ap er et mye verre alternativ. De har ingen fluktrute dersom Frp nekter å bøye seg. Å skifte side vil gi Venstre et gigantisk forklaringsproblem.

Fakta: Hva skjer hvis Regjeringen velger å gå av? Hvis statsminister Erna Solberg skulle velge å gå av senere i høst fordi Regjeringen ikke får flertall for statsbudsjettet, vil følgende skje: Statsministeren meddeler først kong Harald at Regjeringen går av. Kongen henvender seg så til Ap, som det største partiet på Stortinget, og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Dersom Støre sier nei, vil Kongen peke på Erna Solberg og Høyre, det nest største partiet. Da kan en rekke ulike typer regjeringer oppstå: for eksempel en ren Høyre-regjering eller en trepartiregjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Høyre og Fremskrittspartiet er en mindretallsregjering med en samarbeidsavtale med KrF og V, som er ment å sikre flertall for statsbudsjettet. Mandatfordelingen på Stortinget etter forrige valg gjør at Regjeringen vil kunne klare seg med støtte fra bare ett av disse to partiene.

Ikke akkurat Per-Mathias ...

Tuastad peker også på at «Erna Solberg ikke er Per-Mathias Høgmo», som et argument for at Høyre/Frp-regjeringen fortsetter.

– Regjeringen er faktisk rimelig populær. Det er derfor risiko for et svarteperspill ved en regjeringskrise, med mye fokus på hvem som har skylden. Det er et spill ikke-sosialistisk side ikke er tjent med, og det taler for at de løser floken.

– Regjeringen fortsetter uansett

Også seniorforsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning, mener det er mest sannsynlig at Høyre/Frp-regjeringen blir sittende frem til valget i 2017, uansett hva som skjer med statsbudsjettet.

– Det er mest sannsynlig at Regjeringen fortsetter frem til valget, med eller uten støtte fra Venstre og KrF, sier han.

– Det blir igjen tøffe forhandlinger om budsjettet, som jo kan føre til at samarbeidsavtalen består. Hvis ikke, virker det likevel sannsynlig at man finner en løsning som gjør at mindretallsregjeringen sitter, sier Bergh.

– Det er i Arbeiderpartiets interesse å være et opposisjonsparti frem mot valget. Og for Høyre og Frp er det en fordel å vise velgerne at de kan styre hele perioden. Det er derfor naturlig å tro at disse partiene finner en løsning som gjør at regjeringen ikke faller.

Sp mest sannsynlig

Frank Aarebrot er klar på at han tror samarbeidsavtalen ikke brytes.

– Det er det mest sannsynlige. Men hvis den brytes, så tror jeg Regjeringen fortsetter, men da uten en samarbeidsavtale.

Kjell Herskedal / Scanpix

Fordi Regjeringen ikke lenger kan «kjøre slalåm» i behandlingen av statsbudsjettet, men må sikre flertall for helheten, hele statsbudsjettet, er det ikke gitt hvilket parti som sikrer flertall for statsbudsjettet.

Høyre og Frp kan danne flertall enkeltvis med KrF, Venstre og Sp enkeltvis. Han peker på Sp som kanskje mest sannsynlig.

– Regjeringen kan jo håpe at Senterpartiet slutter seg til miljø- og klimapakken mot noen milliarder til landbruket.

Ingen tro på trepartiregjering

Men han sier at også KrF kan være en mulig kandidat – etter et mellomspill der andre partier har takket nei – fordi miljøsaken ikke er like betent for KrF som den er for Venstre.

Han har ikke noe tro på en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre før valget.

– Det vil innebære at Erna Solberg trolig aktivt må kvitte seg med Frp. Det har jeg ikke noen tro på.